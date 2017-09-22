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При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА

При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У Луцьку визначилися із новим складом громадської ради при Волинській облдержадміністрації.

Новий склад обрали 19 липня.

Сьогодні відбулися установчі збори представників інститутів громадянського суспільства, які є кандидатами до складу громадської ради. Їх, нагадаємо, було 52.

Відтак, згідно із порядком денним, наприкінці обрали 35 нових членів громадської ради. До її складу увійшла низка журналістів, громадських діячів, представники політичних партій, бізнесменів тощо.

Зауважимо, що обирали серед кандидтів шляхом таємного голосування.
Таким чином, новий склад громадської ради виглядає так:
Кушнєр О.І.
Моклиця Ю.В.
Д’яченко А.В.
Кухтей Д.А.
Ковальчук О.О.
Ніколайчук О.П.
Безвербний Д.В.
Дильов І.Ю.
Душко В.В.
Ткачук З.М.
Ричук Ю.С.
Крикун В.П.
Колеснік О.А.
Пельц В.М.
Гайдучик І.І.
Ютовець Ю.В.
Шевчук А.І.
Сковорода Ю.І.
Куліш О.В.
Солов’йов А.О.
Бондарук О.В.
Бондар О.В.
Бражніков О.Є.
Кривович В.С.
Веремчук В.В.
Іваницький Ю.В.
Левандовський В.С.
Ющук І.І.
Дмитрук О.Р.
Деркач Д.В.
Гоцалюк П.П.
Грінченко О.М.
Бусько П.Ю.
Кліщук В.П.
Смірнова П.



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Теги: Волинська ОДА, громадська рада
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