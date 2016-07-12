Волинянину дали «умовне» за те, що мав нелегальні боєприпаси





Про це йдеться у вироку Нововолинського суду від 4-го липня 2018-го року, - пише



10 травня дорогою з села Петрове Іваничівського району, прямуючи на автомобілі в напрямку смт. Іваничі, він зупинився біля місця, де заховав вищевказані боєприпаси. Чоловік забрав їх та переніс до салону авто “Мітсубісі Аутландер”, після чого автомобіль зупинили працівники Іваничівського відділення поліції.



Під час огляду вказаного автомобіля у салоні на підлозі заднього правого сидіння знайшли картонну коробку, у якій знаходились предмети ззовні схожі на патрони калібру 5,45 мм у кількості 27 штук, які чоловік незаконно придбав, носив та зберігав без передбаченого на те законом дозволу.



Згідно з висновком судової балістичної експертизи надані на дослідження 27 предметів відносяться до боєприпасів і є 5,45х39 мм проміжними патронами зразка 1974-го року. Досліджувані набої придатні для стрільби.



Нововолинський суд постановив визнати чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, і на підставі ст.75, ст.76, КК України звільнити від відбування покарання, якщо протягом одного року не вчинить нового правопорушення.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У квітні 2018 року в лісосмузі біля села Біличі Іваничівського району чоловік купив 27 набоїв, привласнив знайдене та заховав у лісі.Про це йдеться у вироку Нововолинського суду від 4-го липня 2018-го року, - пише Буг 10 травня дорогою з села Петрове Іваничівського району, прямуючи на автомобілі в напрямку смт. Іваничі, він зупинився біля місця, де заховав вищевказані боєприпаси. Чоловік забрав їх та переніс до салону авто “Мітсубісі Аутландер”, після чого автомобіль зупинили працівники Іваничівського відділення поліції.Під час огляду вказаного автомобіля у салоні на підлозі заднього правого сидіння знайшли картонну коробку, у якій знаходились предмети ззовні схожі на патрони калібру 5,45 мм у кількості 27 штук, які чоловік незаконно придбав, носив та зберігав без передбаченого на те законом дозволу.Згідно з висновком судової балістичної експертизи надані на дослідження 27 предметів відносяться до боєприпасів і є 5,45х39 мм проміжними патронами зразка 1974-го року. Досліджувані набої придатні для стрільби.Нововолинський суд постановив визнати чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, і на підставі ст.75, ст.76, КК України звільнити від відбування покарання, якщо протягом одного року не вчинить нового правопорушення.

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