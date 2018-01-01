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Молодіжка «Волині» зіграла з «Карпатами» внічию

Молодіжка «Волині» зіграла з «Карпатами» внічию
Перший тайм матчу «Волинь» U-19 виграла завдяки голу на 37-й хвилині.

Шикарний пас зі своєї половини поля знайшов нападника, який знаходиться у нас на перегляді, а той у штрафному майданчику «посадив на п’яту точку» захисника та влучно пробив у ближній від воротаря кут, - повідомили у перс-службі футбольного клупу "Волинь".

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Львів’яни у другому таймі скористалися помилкою нашого захисту та зрівняли рахунок, а до завершення гри обидві команди мали хороші нагоди для того, аби схилити шальки терезів на свою користь. Утім, фінальний свисток арбітра зафіксував бойову нічию – 1:1.

Наступну контрольну гру «Волинь» U-19 проведе 22 липня о 12:00 у Червонограді.

Там наша команда зіграє проти «Рочина» (Соснівка), після чого вирушить додому та завершуватиме підготовку до нового сезону.

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Теги: спорт, ФК Волинь, футбол
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