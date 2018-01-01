У Луцьку обговорили важливість підписання декларацій з сімейними лікарями

У Луцьку відбулося засідання круглого столу «Новий етап медичної реформи: що зміниться для українців?». Говорили, зокрема, про підписання декларацій з сімейними лікарями та педіатрами.Про це йшлося у четвер, 19 липня.Обговорення питання організував Луцький міський осередок партії «Самопоміч». Депутат Луцькрадизауважила, що в Україні дещо затримується впровадження медичної реформи, тому на круглий стіл запросили усіх зацікавлених у змінах лучан та фахівців. До того ж, багато лучан сумніваються чи потрібно підписувати декларацію з сімейним лікарем.Завідувач інформаційно-аналітичного відділу при управлінні охорони здоров’я міськрадинагадала, що з 2 квітня почалася кампанія щодо підписання декларацій з лікарями. Зараз на Волині 40 % населення уклало угоди, 42 % - у Луцьку.«Закликаю обрати свого лікаря. Скільки лучани підпишуть декларацій, стільки й відповідно до визначеного коефіцієнта дадуть коштів з держбюджету на медицину», - повідомила вона.За словами сімейного лікаря, якщо у медзакладі підпишуть замало декларацій, він стане банкрутом, адже не буде вистачати коштів навіть на зарплату. У такому разі керівники і персонал підуть під стіни місцевих рад та будуть вимагати гроші на свої потреби. Інша ж частина виїде на заробітки за кордон.На одного сімейного лікаря в Луцьку припадає 2 тисячі пацієнтів, на педіатрів – 800-900 діток. Двоє луцьких лікарів уже повністю набрали своїх пацієнтів.Щоб укласти декларацію з лікарем, потрібен лише паспорт. Якщо ж батьки хочуть підписати угоду з педіатром, потрібно мати з собою паспорт одного з батьків, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження малюка.«Зараз не важливе місце прописки для обслуговування у лікарнях. Пацієнт може укласти угоду з будь-яким лікарем у будь-якому медзакладі. Окрім того, є відповідні місця у медзакладах для підписання декларацій, тому черг не виникає», - зазначила Вусенко.Юристзапитала, чи зможе лікар, до якого багато років ходить один і той же пацієнт, підписати декларацію з ним, навіть якщо той буде 2001 у списку.«Якщо лікар уже набере 2000 пацієнтів, він не зможе нічого зробити. Тому важливо підписувати декларації якомога швидше», - наголосила завідувач інформаційно-аналітичного відділу при управлінні охорони.Під час обговорення питання депутат міської радипоцікавився, чи можна переукласти декларацію, якщо пацієнта щось не влаштовує.«Двічі протягом року можна підписати декларацію з іншим лікарем. Якщо пацієнт не буде виконувати вимог лікаря, той може розірвати угоду. Однак це мають правильно оформити юридично», - відповіла Тетяна Князькова.Депутатвідзначила, що реформу потрібно було впроваджувати, адже впродовж багатьох років усі нарікали на стан медицини.«На початках усе буде важко, бо треба змінити нашу свідомість. Треба зрозуміти, що нашим здоров’ям ніхто крім нас не буде цікавитися. У разі підписання декларацій виділені кошти підуть за пацієнтом, медики матимуть вищу заробітну плату, будуть додаткові ресурси для ремонтів, закупівлі обладнання», - додала вона.Юлія Вусенко зауважила, що з травня декларації підписали лише 40 % населення. 60 % залишаються ще без свого сімейного лікаря, тому актуальним лишається інформування населення щодо важливості такого кроку. Натомість медики пояснюють такий спад літнім періодом, мовляв, у людей відпустки, тому сподівання покладають на «другу хвилю».«Якщо населення Луцька підпише 80-90 % декларацій, ми можемо бути спокійними, якщо ж 50 % - будуть проблеми. Ми працюватимемо з керівниками великих підприємств, будемо пропагувати підписання угод з лікарями», - підсумувала депутат.