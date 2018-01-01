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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 20 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 20 липня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському очікується дощова погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +18…+19 градусів, удень підніметься до +23…+25. Вітер північно-західний, північний і південно-західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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