За півроку волиняни понад 2 мільйони разів оплатили комуналку через ПриватБанк*

Клієнти ПриватБанку можуть здійснити у фінансовій установі всі комунальні платежі.Впродовж 6 місяців цього року волиняни скористалися такою можливістю більш ніж 2 мільйони разів.Клієнти ПриватБанку можуть оплачувати комуналку як у касі, так і через дистанційні канали - термінали самообслуговування, банкомати та Інтернет-банк Приват24. За півроку волиняни здійснили у ПриватБанку 2,1 мільйона комунальних платежів на суму 561,3 мільйона гривень.Із них понад 640 тисяч - це платежі через Інтернет-банк Приват24 та мобільний додаток Privat24. Сума цих оплат становить більш ніж 190 мільйонів гривень.“Волиняни, як і всі українці, все більше економлять свій час, здійснюючи комунальні платежі самостійно. За допомогою Приват24 сплатити комуналку чи поповнити Інтернет, можна не виходячи з дому. До того ж, при оплаті через Приват24 комісія зачно менша”, - наголосив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук.Зауважимо, що лучани також можуть оплатити комунальні послуги за допомогою QR-коду. Для цього потрібно відсканувати код лише один раз - далі платіж збережеться в архіві і його можна буде повтиорити у будь-який час самостійно через Приват24.