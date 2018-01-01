На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок»

На гутірковій сцені під час фестивалю "Бандерштат" у Луцьку виступить– журналіст, телеведучий програми «Право на владу» на 1+1."На зустрічі поділиться власним баченням того, що зробили і що необхідно зробити, щоб здолати "совок" у голові", - повідомили організатори."Сергій Іванов – людина, яка не боїться сказати вголос те, що думає, і до якої дослухаються. Схиляється до думки, що прогрес та революцію творять безумці – люди, які щось вигадують, створюють, виробляють інтелектуальний продукт", - йдеться у повідомленні організаторів фестивалю.