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На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок»

На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок»
На гутірковій сцені під час фестивалю "Бандерштат" у Луцьку виступить Сергій Іванов – журналіст, телеведучий програми «Право на владу» на 1+1.

"На зустрічі поділиться власним баченням того, що зробили і що необхідно зробити, щоб здолати "совок" у голові", - повідомили організатори.

"Сергій Іванов – людина, яка не боїться сказати вголос те, що думає, і до якої дослухаються. Схиляється до думки, що прогрес та революцію творять безумці – люди, які щось вигадують, створюють, виробляють інтелектуальний продукт", - йдеться у повідомленні організаторів фестивалю.

На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок»

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Теги: Бандерштат, фестиваль, анонс
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