У центрі Львова дерево розтрощило дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
У центрі Львова дерево впало на автомобілі, що були припарковані неподалік.
З людей ніхто не постраждав, та транспорт добряче понищило. Дві автівки ‒ Hyundai Tucson та Volkswagen Passat дерево накрило повністю, - пише Zaxid.net.
Саме машині Volkswagen дісталось найбільше. Грубезний стовбур каштана геть зім'яв дах універсала.
Стався інцидент на вулиці Пекарській близько 10 години ранку біля в'їзду в інфекційну лікарню. Розбирати завали прибула бригада комунальників.
Попередньо, причиною падіння дерева стало трухляве коріння. Водії мають намір позиватися до суду і вимагати у міста компенсацію завданих збитків.
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З людей ніхто не постраждав, та транспорт добряче понищило. Дві автівки ‒ Hyundai Tucson та Volkswagen Passat дерево накрило повністю, - пише Zaxid.net.
Саме машині Volkswagen дісталось найбільше. Грубезний стовбур каштана геть зім'яв дах універсала.
Стався інцидент на вулиці Пекарській близько 10 години ранку біля в'їзду в інфекційну лікарню. Розбирати завали прибула бригада комунальників.
Попередньо, причиною падіння дерева стало трухляве коріння. Водії мають намір позиватися до суду і вимагати у міста компенсацію завданих збитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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