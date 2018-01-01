У центрі Львова дерево розтрощило дві автівки. ВІДЕО





З людей ніхто не постраждав, та транспорт добряче понищило. Дві автівки ‒ Hyundai Tucson та Volkswagen Passat дерево накрило повністю, - пише



Саме машині Volkswagen дісталось найбільше. Грубезний стовбур каштана геть зім'яв дах універсала.



Стався інцидент на вулиці Пекарській близько 10 години ранку біля в'їзду в інфекційну лікарню. Розбирати завали прибула бригада комунальників.



Попередньо, причиною падіння дерева стало трухляве коріння. Водії мають намір позиватися до суду і вимагати у міста компенсацію завданих збитків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Львова дерево впало на автомобілі, що були припарковані неподалік.З людей ніхто не постраждав, та транспорт добряче понищило. Дві автівки ‒ Hyundai Tucson та Volkswagen Passat дерево накрило повністю, - пише Zaxid.net Саме машині Volkswagen дісталось найбільше. Грубезний стовбур каштана геть зім'яв дах універсала.Стався інцидент на вулиці Пекарській близько 10 години ранку біля в'їзду в інфекційну лікарню. Розбирати завали прибула бригада комунальників.Попередньо, причиною падіння дерева стало трухляве коріння. Водії мають намір позиватися до суду і вимагати у міста компенсацію завданих збитків.

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