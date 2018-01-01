вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Львова дерево розтрощило дві автівки. ВІДЕО

У центрі Львова дерево розтрощило дві автівки. ВІДЕО
У центрі Львова дерево впало на автомобілі, що були припарковані неподалік.

З людей ніхто не постраждав, та транспорт добряче понищило. Дві автівки ‒ Hyundai Tucson та Volkswagen Passat дерево накрило повністю, - пише Zaxid.net.

Саме машині Volkswagen дісталось найбільше. Грубезний стовбур каштана геть зім'яв дах універсала.

Стався інцидент на вулиці Пекарській близько 10 години ранку біля в'їзду в інфекційну лікарню. Розбирати завали прибула бригада комунальників.

Попередньо, причиною падіння дерева стало трухляве коріння. Водії мають намір позиватися до суду і вимагати у міста компенсацію завданих збитків.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дерево, Львів, падіння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Львова дерево розтрощило дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок»
Сьогодні, 16:26
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма
Сьогодні, 15:43
Молодіжка «Волині» зіграла з «Карпатами» внічию
Сьогодні, 15:25
У Володимирі відновив роботу ізолятор для затриманих
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив У сорочці народився: чоловік впав з 7-го поверху і вижив
21 червень, 08:54
У Львові в кафе – масове отруєння У Львові в кафе – масове отруєння
13 липень, 17:16
На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка На Рівненщині із вікна 9-го поверху випала жінка
07 липень, 09:52
У Львові в трамваї помер чоловік У Львові в трамваї помер чоловік
06 липень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
Сьогодні, 13:05
 1
У центрі Львова дерево розтрощило дві автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:28
 0
На Бандерштаті відомий ведучий розкаже, як здолати «совок»
Сьогодні, 16:26
 0
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма
Сьогодні, 15:43
 0
Молодіжка «Волині» зіграла з «Карпатами» внічию
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8