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У Луцьку просять заборонити муніципалам зносити кіоски, - петиція

У Луцьку просять заборонити муніципалам зносити кіоски, - петиція
У Луцьку просять позбавити муніципалів права зносити кіоски.

Відповідне прохання у петиції написала Катерина Приймак.

За її словами, з утворенням Департаменту муніципальної поліції, що перейменоване у варту, малий бізнес Луцька постав перед загрозою знищення.

"Ігноруючи наявність дозвільних документів у підприємців з розміщення торгових точок, муніципали проводять масові перевірки на наявність документів нового зразку. Місцева влада, не створивши дієвого механізму з переоформлення раніше виданих нею ж дозволів на розміщення кіосків, ігнорує взяті на себе раніше зобов’язання перед такими підприємцями щодо безпечної та стабільної їхньої роботи", - йдеться у повідомленні.

"При цьому прослідковуються і випадки повного знищення бізнесу малих підприємців, що фінансово не можуть протистояти невиробленому місцевою владою стратегічно та раціонально механізму збереження самозайнятості лучан", - пише авторка петиції.

Катерина вважає, що неефективні дії муніципалів з проведення демонтажів кіосків та інших тимчасових споруд, що на праві приватної власності належать підприємцям, є "неспівмірними відносно тієї шкоди, що є наслідком позбавлення підприємців у такий спосіб власності, громади – робочих місць, місцевого бюджету – податків".

"Враховуючи те, що Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» введений мораторій на проведення перевірок, а також те, що Департамент муніципальної варти Луцької міської ради відповідно не є та не може бути контролюючим органом, наділеним повноваженнями на проведення перевірки, то слід констатувати про відсутність у Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради підстав для проведення перевірки", - зазначила жінка.

"Без малого бізнесу розвитку громади не буде. Вважаю, що реорганізація Департаменту Муніципальної варти Луцької міської ради шляхом позбавлення останніх функцій з демонтажу тимчасових споруд є надзвичайно важливою - соціальною. Це створення робочих місць, самозайнятість громади, а відтак самодостатність", - пише авторка петиції.

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Теги: петиція, муніципали, кіоски
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Коментарі 2
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яка розумна жінка. МОЛОДЕЦЬ! Я підтримаю!
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Я би ше заборонив накладати штрафи за порушення правил дорожнього руху, торгівлю самогоном біля базарів і обс&икання під'їздів !
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