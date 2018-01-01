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Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО

Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Ковельське МТМО отримало сучасний реанімобіль.

Доставили спеціальну техніку представники Мальтійської Служби Допомоги міста Шверте, що в Німеччині, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

За час багаторічної співпраці це уже другий транспорт такого класу. Перший був подарований десять років тому.

Співпраця з Мальтійською Службою Допомоги міста Шверте триває уже впродовж 25 років. За цей час ковельські медики на запрошення партнерів неодноразово побували в Німеччині. П'ятеро лікарів пройшли стажування в клініці святої Марії у Шверте.

Зустрічали делегацію міський голова Олег Кіндер, головний лікар МТМО Олег Самчук та численний колектив закладу.

Олег Самчук розповів, що окрім сучасного реанімобіля персоналу незабаром слід чекати на ще один гуманітарний вантаж. Це 24 тонни матеріальних цінностей медичного призначення. Олег Олегович показав перший, подарований автомобіль, підтверджуючи, що медики бережуть і цінують техніку.

Олег Кіндер від імені ковельчан подякував благодійникам за надану допомогу та багаторічну співпрацю. Висловив сподівання, що вона й надалі триватиме, а з часом стане ще більш продуктивною.

Міський голова вручив відзнаки «За благодійність» представникам Мальтійської Служби Допомоги міста Шверте. Їх керівник Вольфганг Бооз подякував за нагороди та запевнив, що співробітництво на цьому не завершиться. Він також подарував міському голові сувенір із зображенням символіки Служби.

Потому всі оглянули автомобіль. «У комплектації таких автівок є сучасні апарати штучної вентиляції легень, пульсоксиметри для вимірювання насичення крові киснем, багатоканальні електрокардіографи та дефібрилятори, сучасні медичні ноші. Одним словом, усе необхідне для транспортування важкохворих на далекі відстані»,- наголосив головний лікар Олег Самчук.

Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО
Ковельські медики отримали у подарунок «швидку». ФОТО

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Теги: реанімобіль, медики
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