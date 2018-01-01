Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»
Сьогодні, 21:11
Гостями відомого ток-шоу на Волині «Протилежний Погляд LIVE» є і політики, і бізнесмени, і громадські та релігійні діячі. Щоразу в ефірі порушуються важливі і близькі кожному теми, тривають гострі дискусії і звучать пропозиції щодо вирішення актуальних питань.
Команда «Протилежного Погляду LIVE» підсумувала третій рік роботи і зібрала найбільш гострі вислови учасників програми, - пише Конкурент.
Пропонуємо топ-10 кращих цитат «Протилежного».
1. Олександр Савченко, голова Волинської ОДА:
«Перший заступник повинен бути робочим конем. Сидіти в кабінеті і голову не піднімати. Так само, як і керівник апарату».
2. Андрій Покровський, депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»:
«Власний досвід соціально-відповідального бізнесу я хочу трансформувати в політику. Тому що для мене в бізнесі все зрозуміло: є визначені пріоритети, є поставлені задачі, є шляхи реалізації цих задач і ми чітко рухаємось поетапно до кінцевого результату. Я сподіваюсь, що в мене це вдасться в політиці».
3. Денис П'ятигорець, радник голови Волинської ОДА:
«Сьогодні не пустивши McDonald's в Луцьк, відкинули, на жаль, центр Волині не в 90-ті, принаймні в двохтисячні роки».
4. Ірина Геращенко, уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях:
«Я думаю, що в нас зараз масово перед виборами всі поїдуть з солдатами обніматься-брататься-цілуваться, переселенців до себе притискать, але це будуть абсолютно передвиборчі історії».
5. Ігор Алексєєв, громадський діяч:
«Якщо ми розберемо українське законодавство, то українцю не можна нічого. Максимум що він може — це сісти на тротуар, подзвонити 102 і вмирати».
6. Володимир Парасюк, народний депутат України:
«Коли ми зробимо так, як воно є в Європі, то, повірте, до того крісла, яке називається «президент», чи «народний депутат» чи «Кабінет Міністрів», не будуть так вже рватись. Адже будуть розуміти, що за свою діяльність чи бездіяльність можуть потрапити за ґрати».
7. Ігор Лапін, народний депутат України:
«Як у народного депутата України у мене, крім Російської Федерації, Путіна і їхніх ботів, ворогів нема».
8. Ірина Фаріон, народна депутатка України 7-го скликання:
«Російськомовні українці не є українцями, вони – гібриди».
9. Михайло Саакашвілі, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації та лідер «Руху нових сил»:
«Порошенко слабкий. Я був президентом, я знаю як виглядає сильний президент. Наприклад, Кучма був сильним президентом. Ющенко мав гарні наміри, але через два роки він реально був слабким, у нього не було інструментів. Ющенко і не намагався бути сильним».
10. Анатолій Вітів, депутат Волиньради:
«Держава нічого не робить, щоб той українець не виїхав з України, вона тільки думає, як розпродати землю, заводи – і трава не рости».
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Команда «Протилежного Погляду LIVE» підсумувала третій рік роботи і зібрала найбільш гострі вислови учасників програми, - пише Конкурент.
Пропонуємо топ-10 кращих цитат «Протилежного».
1. Олександр Савченко, голова Волинської ОДА:
«Перший заступник повинен бути робочим конем. Сидіти в кабінеті і голову не піднімати. Так само, як і керівник апарату».
2. Андрій Покровський, депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»:
«Власний досвід соціально-відповідального бізнесу я хочу трансформувати в політику. Тому що для мене в бізнесі все зрозуміло: є визначені пріоритети, є поставлені задачі, є шляхи реалізації цих задач і ми чітко рухаємось поетапно до кінцевого результату. Я сподіваюсь, що в мене це вдасться в політиці».
3. Денис П'ятигорець, радник голови Волинської ОДА:
«Сьогодні не пустивши McDonald's в Луцьк, відкинули, на жаль, центр Волині не в 90-ті, принаймні в двохтисячні роки».
4. Ірина Геращенко, уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях:
«Я думаю, що в нас зараз масово перед виборами всі поїдуть з солдатами обніматься-брататься-цілуваться, переселенців до себе притискать, але це будуть абсолютно передвиборчі історії».
5. Ігор Алексєєв, громадський діяч:
«Якщо ми розберемо українське законодавство, то українцю не можна нічого. Максимум що він може — це сісти на тротуар, подзвонити 102 і вмирати».
6. Володимир Парасюк, народний депутат України:
«Коли ми зробимо так, як воно є в Європі, то, повірте, до того крісла, яке називається «президент», чи «народний депутат» чи «Кабінет Міністрів», не будуть так вже рватись. Адже будуть розуміти, що за свою діяльність чи бездіяльність можуть потрапити за ґрати».
7. Ігор Лапін, народний депутат України:
«Як у народного депутата України у мене, крім Російської Федерації, Путіна і їхніх ботів, ворогів нема».
8. Ірина Фаріон, народна депутатка України 7-го скликання:
«Російськомовні українці не є українцями, вони – гібриди».
9. Михайло Саакашвілі, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації та лідер «Руху нових сил»:
«Порошенко слабкий. Я був президентом, я знаю як виглядає сильний президент. Наприклад, Кучма був сильним президентом. Ющенко мав гарні наміри, але через два роки він реально був слабким, у нього не було інструментів. Ющенко і не намагався бути сильним».
10. Анатолій Вітів, депутат Волиньради:
«Держава нічого не робить, щоб той українець не виїхав з України, вона тільки думає, як розпродати землю, заводи – і трава не рости».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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