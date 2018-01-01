вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»
Гостями відомого ток-шоу на Волині «Протилежний Погляд LIVE» є і політики, і бізнесмени, і громадські та релігійні діячі. Щоразу в ефірі порушуються важливі і близькі кожному теми, тривають гострі дискусії і звучать пропозиції щодо вирішення актуальних питань.

Команда «Протилежного Погляду LIVE» підсумувала третій рік роботи і зібрала найбільш гострі вислови учасників програми, - пише Конкурент.

Пропонуємо топ-10 кращих цитат «Протилежного».

1. Олександр Савченко, голова Волинської ОДА:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Перший заступник повинен бути робочим конем. Сидіти в кабінеті і голову не піднімати. Так само, як і керівник апарату».

2. Андрій Покровський, депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Власний досвід соціально-відповідального бізнесу я хочу трансформувати в політику. Тому що для мене в бізнесі все зрозуміло: є визначені пріоритети, є поставлені задачі, є шляхи реалізації цих задач і ми чітко рухаємось поетапно до кінцевого результату. Я сподіваюсь, що в мене це вдасться в політиці».

3. Денис П'ятигорець, радник голови Волинської ОДА:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Сьогодні не пустивши McDonald's в Луцьк, відкинули, на жаль, центр Волині не в 90-ті, принаймні в двохтисячні роки».

4. Ірина Геращенко, уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Я думаю, що в нас зараз масово перед виборами всі поїдуть з солдатами обніматься-брататься-цілуваться, переселенців до себе притискать, але це будуть абсолютно передвиборчі історії».

5. Ігор Алексєєв, громадський діяч:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Якщо ми розберемо українське законодавство, то українцю не можна нічого. Максимум що він може — це сісти на тротуар, подзвонити 102 і вмирати».

6. Володимир Парасюк, народний депутат України:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Коли ми зробимо так, як воно є в Європі, то, повірте, до того крісла, яке називається «президент», чи «народний депутат» чи «Кабінет Міністрів», не будуть так вже рватись. Адже будуть розуміти, що за свою діяльність чи бездіяльність можуть потрапити за ґрати».

7. Ігор Лапін, народний депутат України:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Як у народного депутата України у мене, крім Російської Федерації, Путіна і їхніх ботів, ворогів нема».

8. Ірина Фаріон, народна депутатка України 7-го скликання:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Російськомовні українці не є українцями, вони – гібриди».

9. Михайло Саакашвілі, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації та лідер «Руху нових сил»:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Порошенко слабкий. Я був президентом, я знаю як виглядає сильний президент. Наприклад, Кучма був сильним президентом. Ющенко мав гарні наміри, але через два роки він реально був слабким, у нього не було інструментів. Ющенко і не намагався бути сильним».

10. Анатолій Вітів, депутат Волиньради:
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»

«Держава нічого не робить, щоб той українець не виїхав з України, вона тільки думає, як розпродати землю, заводи – і трава не рости».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Протилежний погляд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ
Сьогодні, 21:20
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»
Сьогодні, 21:11
За півроку волиняни понад 2 мільйони разів оплатили комуналку через ПриватБанк*
Сьогодні, 20:31
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 20 липня
Сьогодні, 20:00
У Володимирі новонародженим даруватимуть «пакунок малюка»
Сьогодні, 19:34
Схожі новини
Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду» Назвали топ-5 гучних випусків «Протилежного погляду»
16 липень, 21:09
Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» Повідомили, коли стартує новий сезон ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE»
06 липень, 13:20
Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником голови ОДА. ВІДЕО Денис П'ятигорець розповів, чи стане заступником голови ОДА. ВІДЕО
08 червень, 23:08
Недопад – єдина людина у владі Луцька, яка дійсно працює, – П’ятигорець Недопад – єдина людина у владі Луцька, яка дійсно працює, – П’ятигорець
08 червень, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
Сьогодні, 13:05
 1
Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ
Сьогодні, 21:20
 0
Опублікували топ цитат гостей «Протилежного Погляду»
Сьогодні, 21:11
 0
За півроку волиняни понад 2 мільйони разів оплатили комуналку через ПриватБанк*
Сьогодні, 20:31
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 20 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8