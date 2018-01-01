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Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ

Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ
Працівники Держслужби надзвичайних ситуацій погасили пожежу, яка виникла на трансформаторній підстанції поблизу Центрального ринку в Луцьку.

Про це пише Перший.

У Луцьку на Старому ринку загорілася трансформаторна підстанція, через що в центральній частині міста зникло світло.

За даними видання, дим досі йде із дверей станції, хоча пожежу і вдалося ліквідувати. Що димить - поки невідомо.

На місці надзвичайної ситуації працюють спеціалісти "Волиньобленерго" та пожежно-рятувальна служба.


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Теги: пожежа, Луцьк
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