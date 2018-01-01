Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ





Про це пише



У Луцьку на Старому ринку загорілася трансформаторна підстанція, через що в центральній частині міста зникло світло.



За даними видання, дим досі йде із дверей станції, хоча пожежу і вдалося ліквідувати. Що димить - поки невідомо.



На місці надзвичайної ситуації працюють спеціалісти "Волиньобленерго" та пожежно-рятувальна служба.





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