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З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку

З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку
У мережі опублікували відео із пожежею на трансформаторній підстанції на Центральному ринку Луцька.

Про це йдеться на сторінці НСТУ – телеканал «Нова Волинь» у Facebook.

Причина відсутності електроенергії у центрі міста – загорання на підстанції «Луцьк-101», що поруч Центрального ринку.

На місці працювали дві бригади пожежних.

Відновлення подачі напруги залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.

Нагадаємо, пожежу вже погасили.



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Теги: пожежа, Луцьк
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