З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку





Про це йдеться на сторінці НСТУ – телеканал «Нова Волинь» у Facebook.



Причина відсутності електроенергії у центрі міста – загорання на підстанції «Луцьк-101», що поруч Центрального ринку.



На місці працювали дві бригади пожежних.



Відновлення подачі напруги залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.



Нагадаємо, пожежу вже погасили.







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