З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку
Сьогодні, 21:37
У мережі опублікували відео із пожежею на трансформаторній підстанції на Центральному ринку Луцька.
Про це йдеться на сторінці НСТУ – телеканал «Нова Волинь» у Facebook.
Причина відсутності електроенергії у центрі міста – загорання на підстанції «Луцьк-101», що поруч Центрального ринку.
На місці працювали дві бригади пожежних.
Відновлення подачі напруги залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.
Нагадаємо, пожежу вже погасили.
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Про це йдеться на сторінці НСТУ – телеканал «Нова Волинь» у Facebook.
Причина відсутності електроенергії у центрі міста – загорання на підстанції «Луцьк-101», що поруч Центрального ринку.
На місці працювали дві бригади пожежних.
Відновлення подачі напруги залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.
Нагадаємо, пожежу вже погасили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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