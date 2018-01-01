«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку





Проект «Луцька Венеція» запрацював у тестовому режимі, - повідомляє інтернет-видання



Пристань облаштували на каналі, поблизу алеї парасольок. Зробили це місцеві підприємці. Тут працює 5 трьохмісних човнів. За 20 хвилин плавання доведеться заплатити 50 грн.



Катають не тільки по одному каналу, але й перепливають на інші. Загалом протяжність такої мандрівки становить 1,5 км за 40 хвилин. Можна кататись самому або ж з інструктором.



Усі бажаючі спершу проходять інструктаж із техніки безпеки та отримують рятівні жилети.



Повноцінно проект запустять у суботу, 21 липня. Проте пристань планують доробити. Зокрема, поставити поруч палатку із морозивом, а на самому каналі добудувати колони, аби створити атмосферу «венеціанських каналів».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку Луцька облаштували пристань і почали катати людей на човнах каналами.Проект «Луцька Венеція» запрацював у тестовому режимі, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 Пристань облаштували на каналі, поблизу алеї парасольок. Зробили це місцеві підприємці. Тут працює 5 трьохмісних човнів. За 20 хвилин плавання доведеться заплатити 50 грн.Катають не тільки по одному каналу, але й перепливають на інші. Загалом протяжність такої мандрівки становить 1,5 км за 40 хвилин. Можна кататись самому або ж з інструктором.Усі бажаючі спершу проходять інструктаж із техніки безпеки та отримують рятівні жилети.Повноцінно проект запустять у суботу, 21 липня. Проте пристань планують доробити. Зокрема, поставити поруч палатку із морозивом, а на самому каналі добудувати колони, аби створити атмосферу «венеціанських каналів».

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