«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
Сьогодні, 22:47
У центральному парку Луцька облаштували пристань і почали катати людей на човнах каналами.
Проект «Луцька Венеція» запрацював у тестовому режимі, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Пристань облаштували на каналі, поблизу алеї парасольок. Зробили це місцеві підприємці. Тут працює 5 трьохмісних човнів. За 20 хвилин плавання доведеться заплатити 50 грн.
Катають не тільки по одному каналу, але й перепливають на інші. Загалом протяжність такої мандрівки становить 1,5 км за 40 хвилин. Можна кататись самому або ж з інструктором.
Усі бажаючі спершу проходять інструктаж із техніки безпеки та отримують рятівні жилети.
Повноцінно проект запустять у суботу, 21 липня. Проте пристань планують доробити. Зокрема, поставити поруч палатку із морозивом, а на самому каналі добудувати колони, аби створити атмосферу «венеціанських каналів».
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Проект «Луцька Венеція» запрацював у тестовому режимі, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Пристань облаштували на каналі, поблизу алеї парасольок. Зробили це місцеві підприємці. Тут працює 5 трьохмісних човнів. За 20 хвилин плавання доведеться заплатити 50 грн.
Катають не тільки по одному каналу, але й перепливають на інші. Загалом протяжність такої мандрівки становить 1,5 км за 40 хвилин. Можна кататись самому або ж з інструктором.
Усі бажаючі спершу проходять інструктаж із техніки безпеки та отримують рятівні жилети.
Повноцінно проект запустять у суботу, 21 липня. Проте пристань планують доробити. Зокрема, поставити поруч палатку із морозивом, а на самому каналі добудувати колони, аби створити атмосферу «венеціанських каналів».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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