вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку

«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
У центральному парку Луцька облаштували пристань і почали катати людей на човнах каналами.

Проект «Луцька Венеція» запрацював у тестовому режимі, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Пристань облаштували на каналі, поблизу алеї парасольок. Зробили це місцеві підприємці. Тут працює 5 трьохмісних човнів. За 20 хвилин плавання доведеться заплатити 50 грн.

Катають не тільки по одному каналу, але й перепливають на інші. Загалом протяжність такої мандрівки становить 1,5 км за 40 хвилин. Можна кататись самому або ж з інструктором.

Усі бажаючі спершу проходять інструктаж із техніки безпеки та отримують рятівні жилети.

Повноцінно проект запустять у суботу, 21 липня. Проте пристань планують доробити. Зокрема, поставити поруч палатку із морозивом, а на самому каналі добудувати колони, аби створити атмосферу «венеціанських каналів».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У частині Луцька відновили електропостачання
Сьогодні, 23:04
«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
Сьогодні, 22:47
Волинський бігун переміг на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:21
Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами
Сьогодні, 21:52
З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку
Сьогодні, 21:37
Схожі новини
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
08 липень, 12:19
Літні канікули: на відпочинок хочуть відправити понад 4 тисячі дітей з Луцька Літні канікули: на відпочинок хочуть відправити понад 4 тисячі дітей з Луцька
20 червень, 09:35
Стало відомо, коли відкриється луцька «Ротонда» Стало відомо, коли відкриється луцька «Ротонда»
17 квітень, 13:53
Купальники, морозиво, солодка вата: літній сезон у Луцьку – на старті. ФОТО Купальники, морозиво, солодка вата: літній сезон у Луцьку – на старті. ФОТО
10 квітень, 22:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
Сьогодні, 13:05
 1
У частині Луцька відновили електропостачання
Сьогодні, 23:04
 0
«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
Сьогодні, 22:47
 0
Волинський бігун переміг на чемпіонаті України
Сьогодні, 22:21
 0
Ніби в Амазонських джунглях, - турист про мандрівку Шацькими озерами
Сьогодні, 21:52
 0
Медіа
відео
1/8