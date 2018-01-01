20 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження журналіст Микола Якименко (на фото).
Також день народження 20 липня у представника у Волинській області Інституту національної пам'яті Лесі Бондарук та громадської активістки Анни Орєховської.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Євдокія, Лук'ян, Хома.
Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
У цей день 1944 року Волинь була звільнена від німецьких окупантів. Зокрема 20 липня є днем визволення від німців міста Володимира-Волинського, селища Іваничі, а також Турійського району.
20 липня 1994 року у Луцьку вперше відбувся фестиваль «Поліське літо з фольклором». З того часу фестиваль проводиться періодично.
За дванадцять фестивальних років у ньому взяли участь понад 6700 учасників, з них 80 зарубіжних колективів з 41-ї країни світу та 86 колективів з України.
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Також день народження 20 липня у представника у Волинській області Інституту національної пам'яті Лесі Бондарук та громадської активістки Анни Орєховської.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Євдокія, Лук'ян, Хома.
Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.
У цей день 1944 року Волинь була звільнена від німецьких окупантів. Зокрема 20 липня є днем визволення від німців міста Володимира-Волинського, селища Іваничі, а також Турійського району.
20 липня 1994 року у Луцьку вперше відбувся фестиваль «Поліське літо з фольклором». З того часу фестиваль проводиться періодично.
За дванадцять фестивальних років у ньому взяли участь понад 6700 учасників, з них 80 зарубіжних колективів з 41-ї країни світу та 86 колективів з України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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