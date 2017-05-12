Мертве немовля знайшли у відрі туалету: подробиці моторошної трагедії на Волині

виявили мертве немовля. Ймовірна породілля відхрестилася від пологів.



Рідні стали доводити, що та не вагітна була, а хвора, - пише Наталія Кравчук на шпальтах



Ця детективна історія розігралася у всіх на очах. 39-річна місцева жителька почала набирати вагу. Вона заміжня, виховує з чоловіком двох синів. Люди стали запитувати, чи не вагітна знову. Та селянка почала скаржитися на здоров’я. Мовляв, хвора, має водянку (фіброму матки). Ось вона лопне, рідина вийде – відразу й живіт спаде.



Згодом Жінка пішла по чорниці. Там їй стало недобре. Кажуть, скаржилася, що вода починає виходити, тож попросила відвести її додому. За два дні їй стало справді дуже погано, тож викликала на допомогу одну із сестер. А та, прийшовши, побачила родичку всю в крові. Вона нібито повитирала різним ганчір’ям ту кров і поскидала все у відро.



Але стан жінки був настільки поганим, що мусили викликати «швидку». І медики, оглянувши жінку, одразу зауважили: вона нещодавно народжувала. Запитали, де дитинка. А пацієнтка відповісти не могла. Тож з лікарні одразу повідомили у поліцію.



«Справді до нас привезли жінку з великою крововтратою. Це був наслідок того, що вона народжувала поза лікувальною установою. Ми надали пацієнтці усю необхідну медичну допомогу. А справою займаються слідчі», – каже головний лікар Любешівської центральної районної лікарні Богдан Іванів.



Правоохоронці, прибувши на обійстя підозрюваної, все оглянули і таки знайшли немовлятко. Воно лежало у відрі сільського туалету. Мертве. Чи народилося живим – встановлять експерти.



Тим часом село розділилося на два табори. Одні виправдовують жінку, що та справді могла не знати про вагітність. Стверджують, нібито їй під час попередніх пологів, які проходили шляхом кесаревого розтину, перев’язали маткові труби.



Інші називають усю ці історію великою аферою. Запевняють: не знати, що вагітна, неможливо. Дитя штовхається, мати відчуває рухи. А якби була серйозна гінекологічна проблема, жінка мала б лікуватися, а не чекати, що щось там у животі лопне.



Тим часом за фактом смерті немовляти відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 ККУ «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Невір Любешівського району донині люди стоять «на вухах»: у відрі сільського туалету. Ймовірна породілля відхрестилася від пологів.Рідні стали доводити, що та не вагітна була, а хвора, - пишена шпальтах Вісник і К Ця детективна історія розігралася у всіх на очах. 39-річна місцева жителька почала набирати вагу. Вона заміжня, виховує з чоловіком двох синів. Люди стали запитувати, чи не вагітна знову. Та селянка почала скаржитися на здоров’я. Мовляв, хвора, має водянку (фіброму матки). Ось вона лопне, рідина вийде – відразу й живіт спаде.Згодом Жінка пішла по чорниці. Там їй стало недобре. Кажуть, скаржилася, що вода починає виходити, тож попросила відвести її додому. За два дні їй стало справді дуже погано, тож викликала на допомогу одну із сестер. А та, прийшовши, побачила родичку всю в крові. Вона нібито повитирала різним ганчір’ям ту кров і поскидала все у відро.Але стан жінки був настільки поганим, що мусили викликати «швидку». І медики, оглянувши жінку, одразу зауважили: вона нещодавно народжувала. Запитали, де дитинка. А пацієнтка відповісти не могла. Тож з лікарні одразу повідомили у поліцію.«Справді до нас привезли жінку з великою крововтратою. Це був наслідок того, що вона народжувала поза лікувальною установою. Ми надали пацієнтці усю необхідну медичну допомогу. А справою займаються слідчі», – каже головний лікар Любешівської центральної районної лікарні Богдан Іванів.Правоохоронці, прибувши на обійстя підозрюваної, все оглянули і таки знайшли немовлятко. Воно лежало у відрі сільського туалету. Мертве. Чи народилося живим – встановлять експерти.Тим часом село розділилося на два табори. Одні виправдовують жінку, що та справді могла не знати про вагітність. Стверджують, нібито їй під час попередніх пологів, які проходили шляхом кесаревого розтину, перев’язали маткові труби.Інші називають усю ці історію великою аферою. Запевняють: не знати, що вагітна, неможливо. Дитя штовхається, мати відчуває рухи. А якби була серйозна гінекологічна проблема, жінка мала б лікуватися, а не чекати, що щось там у животі лопне.Тим часом за фактом смерті немовляти відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 117 ККУ «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів».

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