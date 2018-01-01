У частині Луцька відновили електропостачання

Після пожежі, що сталася у трансформаторній підстанції, знеструмленою виявилася значна частина Луцька. Нині комунальники долають наслідки події, зокрема почали відновлювати електропостачання.Мешканці району вулиці Львівської (приватний сектор) повідомляють, що вже відновилося електропостачання. «Світло з’явилося приблизно о 22:35», - повідомила місцева мешканка.Тим часом низка вулиць ще залишається знеструмленою. Електропостачання не відновлено у частині центру Луцька, зокрема на вулиці Потапова (станом на 22.50).Також світла нема в районі вулиці Ковельської (станом на 23.30)Причина відсутності електроенергії у центрі міста –, що поруч Центрального ринку.На місці працювали дві бригади пожежних.залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго»Нагадаємо, пожежу