вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У частині Луцька відновили електропостачання

У частині Луцька відновили електропостачання
Після пожежі, що сталася у трансформаторній підстанції, знеструмленою виявилася значна частина Луцька. Нині комунальники долають наслідки події, зокрема почали відновлювати електропостачання.

Мешканці району вулиці Львівської (приватний сектор) повідомляють, що вже відновилося електропостачання. «Світло з’явилося приблизно о 22:35», - повідомила місцева мешканка.


ЧИТАТИ ЩЕ: З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку

Тим часом низка вулиць ще залишається знеструмленою. Електропостачання не відновлено у частині центру Луцька, зокрема на вулиці Потапова (станом на 22.50).

Також світла нема в районі вулиці Ковельської (станом на 23.30)

Причина відсутності електроенергії у центрі міста – загорання на підстанції «Луцьк-101», що поруч Центрального ринку.

На місці працювали дві бригади пожежних.

Відновлення подачі напруги залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.

Нагадаємо, пожежу вже погасили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі
Сьогодні, 00:13
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У частині Луцька відновили електропостачання
19 липень, 23:04
«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
19 липень, 22:47
Волинський бігун переміг на чемпіонаті України
19 липень, 22:21
Схожі новини
З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку
19 липень, 21:37
Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ Пожежу на підстанції в центрі Луцька погасили, - ЗМІ
19 липень, 21:20
У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО У Луцьку загорівся тролейбус. ФОТО
18 липень, 20:21
У Луцьку посеред дороги загорілась автівка У Луцьку посеред дороги загорілась автівка
14 липень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
19 липень, 13:05
 1
Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі
Сьогодні, 00:13
 0
20 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У частині Луцька відновили електропостачання
19 липень, 23:04
 0
«Луцька Венеція»: нова атракція у центральному парку
19 липень, 22:47
 0
Медіа
відео
1/8