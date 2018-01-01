У частині Луцька відновили електропостачання
19 липень, 23:04
Після пожежі, що сталася у трансформаторній підстанції, знеструмленою виявилася значна частина Луцька. Нині комунальники долають наслідки події, зокрема почали відновлювати електропостачання.
Мешканці району вулиці Львівської (приватний сектор) повідомляють, що вже відновилося електропостачання. «Світло з’явилося приблизно о 22:35», - повідомила місцева мешканка.
ЧИТАТИ ЩЕ: З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку
Тим часом низка вулиць ще залишається знеструмленою. Електропостачання не відновлено у частині центру Луцька, зокрема на вулиці Потапова (станом на 22.50).
Також світла нема в районі вулиці Ковельської (станом на 23.30)
Причина відсутності електроенергії у центрі міста – загорання на підстанції «Луцьк-101», що поруч Центрального ринку.
На місці працювали дві бригади пожежних.
Відновлення подачі напруги залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.
Нагадаємо, пожежу вже погасили.
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Мешканці району вулиці Львівської (приватний сектор) повідомляють, що вже відновилося електропостачання. «Світло з’явилося приблизно о 22:35», - повідомила місцева мешканка.
ЧИТАТИ ЩЕ: З’явилося відео пожежі на підстанції в Луцьку
Тим часом низка вулиць ще залишається знеструмленою. Електропостачання не відновлено у частині центру Луцька, зокрема на вулиці Потапова (станом на 22.50).
Також світла нема в районі вулиці Ковельської (станом на 23.30)
Причина відсутності електроенергії у центрі міста – загорання на підстанції «Луцьк-101», що поруч Центрального ринку.
На місці працювали дві бригади пожежних.
Відновлення подачі напруги залежить від того, у якому стані буде обладнання після загорання, - розповів директор з технічних питань ПАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.
Нагадаємо, пожежу вже погасили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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