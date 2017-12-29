Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі
Сьогодні, 00:13
Вдови і діти Героїв АТО із Волині відпочинуть в Ізраїлі в реабілітаційному таборі «КРИЛА».
Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Велика ідея» у Facebook.
Вже другий рік ГО «Велика ідея» є партнером ГО «Israeli Friends of Ukraine» із організації проведення реабілітаційного табору «КРИЛА» в Ізраїлі для вдів і дітей Героїв АТО.
«Цього року серед щасливців першої зміни, що проведуть цілий тиждень в Ашкелоні на березі Середземного моря, наші волиняни Лариса Світлицька з сином Олегом. На учасників табору також чекають єкскурсії до Єрусалиму, візит на Мертве море, купа майстер-класів і розваг, а саме головне - зустріч і робота з професійними ізраїльськими реабілітологами і психологами», - йдеться у повідомленні.
«Переповнює радість, що є люди-волонтери із золотими серцями, що є соціально-відповідальні бізнеси і в Україні і в Ізраїлі, які підтримують такі важливі для наших осиротілих сімей проекти...»» - зазначили в ГО.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Велика ідея» у Facebook.
Вже другий рік ГО «Велика ідея» є партнером ГО «Israeli Friends of Ukraine» із організації проведення реабілітаційного табору «КРИЛА» в Ізраїлі для вдів і дітей Героїв АТО.
«Цього року серед щасливців першої зміни, що проведуть цілий тиждень в Ашкелоні на березі Середземного моря, наші волиняни Лариса Світлицька з сином Олегом. На учасників табору також чекають єкскурсії до Єрусалиму, візит на Мертве море, купа майстер-класів і розваг, а саме головне - зустріч і робота з професійними ізраїльськими реабілітологами і психологами», - йдеться у повідомленні.
«Переповнює радість, що є люди-волонтери із золотими серцями, що є соціально-відповідальні бізнеси і в Україні і в Ізраїлі, які підтримують такі важливі для наших осиротілих сімей проекти...»» - зазначили в ГО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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