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Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі

Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі
Вдови і діти Героїв АТО із Волині відпочинуть в Ізраїлі в реабілітаційному таборі «КРИЛА».

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ГО «Велика ідея» у Facebook.

Вже другий рік ГО «Велика ідея» є партнером ГО «Israeli Friends of Ukraine» із організації проведення реабілітаційного табору «КРИЛА» в Ізраїлі для вдів і дітей Героїв АТО.

«Цього року серед щасливців першої зміни, що проведуть цілий тиждень в Ашкелоні на березі Середземного моря, наші волиняни Лариса Світлицька з сином Олегом. На учасників табору також чекають єкскурсії до Єрусалиму, візит на Мертве море, купа майстер-класів і розваг, а саме головне - зустріч і робота з професійними ізраїльськими реабілітологами і психологами», - йдеться у повідомленні.

«Переповнює радість, що є люди-волонтери із золотими серцями, що є соціально-відповідальні бізнеси і в Україні і в Ізраїлі, які підтримують такі важливі для наших осиротілих сімей проекти...»» - зазначили в ГО.

Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі
Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі
Родина волинського Героя відпочине в Ізраїлі

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Теги: волонтери, допомога, благодійність
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