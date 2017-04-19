За гроші Євросоюзу на Волині модернізували ЦНАП





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Модернізація ЦНАПу проводилася в рамках проекту Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади». Видатки на цю справу становлять 1,162 мільйона гривень, з яких 862 тисячі — кошти гранту ЄС, 200 тисяч — співфінансування міськради, 100 — кошти районного бюджету.



За ці гроші було виконано будівельні роботи, придбано комп’ютерну техніку, охоронну систему, кондиціонер, стелажі в архів, телефони, електронну систему керування чергою тощо. Окрім того, міська рада профінансувала будівництво котельні та системи опалення на 1,26 мільйона гривень та виділила 460 тисяч гривень, за які придбали меблі, систему відеонагляду, систему звукозапису розмов адміністраторів ЦНАП із заявниками, провели благоустрій прилеглої території.



У ЦНАПі працює керівник, три адміністратори і стільки ж реєстраторів. Також по одному адміністратору є у селах Бірки, Куснища, Запілля, Підгородне, Почапи. Разом — 12 штатних одиниць. Голова ОДА Олександр Савченко подарував валізу, в якій є все необхідне для надання адміністративних послуг на дому людям, які з тих чи інших причин не можуть прибути у ЦНАП.



Загалом тут надають 74 адміністративні послуги: соціальні, реєстрації бізнесу, майна, оформлення субсидій тощо.



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