Актори влаштували перфоменс у центрі Луцька





Цікавинки оновленого фестивалю організатори повідомили в самісінькому центрі міста – на Театральному майдані – 19 липня, – інформує



Незважаючи на відсутність у центральній частині міста світла через аварію на підстанції, презентацію не скасували, адже, як наголосила режисерка «Гармидеру» Руслана Порицька, театр можна творити за будь-яких погодних, технічних, психологічних і навіть політичних умов.



«Ми не раз уже це доводили», – підкреслила режисерка. Вона розповіла, що увазі присутніх підготували перфоменс, заснований на живому виступі музикантів, записаному в імпровізаційному плані. До запису долучилася, зокрема, співачка Галина Конах.



Головна ж мета – показати, як театрали можуть виходити за межі театру й співпрацювати з різними митцями.



Перфоменс «Білим. Очищення» – своєрідна демонстрація бажання гармидерівців представити глядачам «різні аспекти актуального сучасного мистецтва без зайвих прикрас, бажання сподобатися та бути примітивно-зрозумілим».



«Цим перформансом ми розпочали низку заходів у рамках відзначення свого 15-ліття. І саме цій події ми присвячуємо і наш ювілейний п’ятий міжнародний фестиваль театру за межами театру «Мандрівний вішак». Чесно, дуже лячно, адже ми не маємо тих ресурсів, які потрібні для втілення наших задумів. Але, з іншого боку, розуміючи, яка в нас є команда, і розуміючи, що в цьому місті ми не самі, що нас підтримує Луцька міська рада, зокрема департамент культури, і, врешті, ціла громада, ми можемо дуже впевнено йти вперед, не боячись ніяких перешкод», – зазначила Руслана Порицька.



Вона поділилася, що цьогоріч фестиваль оновлюється. Так, цієї осені «Мандрівний вішак» відбуватимуться протягом двох вікендів: 21–23 та 29–30 вересня.



«Ми вирішили, що одного театрального вікенду замало, і зробили їх цілих два, щоби всі змогли насолодитися мистецтвом і поекспериментувати над собою», – звернула увагу режисерка.



Вона закликала усіх долучатися до творення фестивалю. Це можна буде зробити, наприклад, фінансово підтримавши творчу групу під час створення вистави на основі творів і біографії луцького поета та художника Костя Шишка.



«У нас також буде майстерня «МистецтвоДії», на яку до Луцька з’їдуться перформери та акціоністи з Києва, Херсона, Львова, Дрогобича. Протягом фестивалю митці осмислюватимуть Луцьк як місто дії/бездії та експериментуватимуть із ритмом, тілом та міським простором», – сказала режисерка.



Окрім того, до Луцька завітає один із найкращих сучасних українських театрів – Львівський академічний театр імені Леся Курбаса.



Директор департаменту культури міської ради Тетяна Гнатів, своєю чергою, висловила впевненість у тому, що п’ятий «Мандрівний вішак» буде не менш успішним, ніж попередні, адже «його творять неймовірно талановиті, сміливі люди, які не бояться експериментувати та вийти за межі усталених норм».



Насамкінець усі охочі могли долучитися до очищення головного символу фестивалю пана Мандрішака від усіх кольорів минулого – синього, зеленого та рожевого, аби сприяти його становленню перед глядачами в первісній металевій формі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перфоменсом під назвою «Білим. Очищення» театр-студія «Гармидер» анонсував ювілейний п’ятий театральний фестиваль поза межами театру «Мандрівний вішак», який буде присвячено 15-річчю творчої діяльності колективу.Цікавинки оновленого фестивалю організатори повідомили в самісінькому центрі міста – на Театральному майдані – 19 липня, – інформує Волинь UA Незважаючи на відсутність у центральній частині міста світла через аварію на підстанції, презентацію не скасували, адже, як наголосила режисерка «Гармидеру», театр можна творити за будь-яких погодних, технічних, психологічних і навіть політичних умов.«Ми не раз уже це доводили», – підкреслила режисерка. Вона розповіла, що увазі присутніх підготували перфоменс, заснований на живому виступі музикантів, записаному в імпровізаційному плані. До запису долучилася, зокрема, співачкаГоловна ж мета – показати, як театрали можуть виходити за межі театру й співпрацювати з різними митцями.Перфоменс «Білим. Очищення» – своєрідна демонстрація бажання гармидерівців представити глядачам «різні аспекти актуального сучасного мистецтва без зайвих прикрас, бажання сподобатися та бути примітивно-зрозумілим».«Цим перформансом ми розпочали низку заходів у рамках відзначення свого 15-ліття. І саме цій події ми присвячуємо і наш ювілейний п’ятий міжнародний фестиваль театру за межами театру «Мандрівний вішак». Чесно, дуже лячно, адже ми не маємо тих ресурсів, які потрібні для втілення наших задумів. Але, з іншого боку, розуміючи, яка в нас є команда, і розуміючи, що в цьому місті ми не самі, що нас підтримує Луцька міська рада, зокрема департамент культури, і, врешті, ціла громада, ми можемо дуже впевнено йти вперед, не боячись ніяких перешкод», – зазначила Руслана Порицька.Вона поділилася, що цьогоріч фестиваль оновлюється. Так, цієї осені «Мандрівний вішак» відбуватимуться протягом двох вікендів: 21–23 та 29–30 вересня.«Ми вирішили, що одного театрального вікенду замало, і зробили їх цілих два, щоби всі змогли насолодитися мистецтвом і поекспериментувати над собою», – звернула увагу режисерка.Вона закликала усіх долучатися до творення фестивалю. Це можна буде зробити, наприклад, фінансово підтримавши творчу групу під час створення вистави на основі творів і біографії луцького поета та художника«У нас також буде майстерня «МистецтвоДії», на яку до Луцька з’їдуться перформери та акціоністи з Києва, Херсона, Львова, Дрогобича. Протягом фестивалю митці осмислюватимуть Луцьк як місто дії/бездії та експериментуватимуть із ритмом, тілом та міським простором», – сказала режисерка.Окрім того, до Луцька завітає один із найкращих сучасних українських театрів – Львівський академічний театр імені Леся Курбаса.Директор департаменту культури міської ради, своєю чергою, висловила впевненість у тому, що п’ятий «Мандрівний вішак» буде не менш успішним, ніж попередні, адже «його творять неймовірно талановиті, сміливі люди, які не бояться експериментувати та вийти за межі усталених норм».Насамкінець усі охочі могли долучитися до очищення головного символу фестивалю пана Мандрішака від усіх кольорів минулого – синього, зеленого та рожевого, аби сприяти його становленню перед глядачами в первісній металевій формі.

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