Над Чорним морем пронісся водяний смерч. ВІДЕО





Очевидцям вдалося зняти на відео вихор, - повідомляють



Відомо, що водяний смерч утворився після тривалих зливових дощів.



На кадрах опублікованих роликів видно воронкоподібний повітряно-водяний вихор, що повис над морем далеко від берега.



За словами очевидців, смерч «гуляв» над водоймою не більш 30 хвилин, після чого розчинився у хмарному тумані, так і не наблизившись до берегової зони.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Геленджику в Російській Федерації над Чорним морем пронісся водяний смерч.Очевидцям вдалося зняти на відео вихор, - повідомляють Факти ICTV Відомо, що водяний смерч утворився після тривалих зливових дощів.На кадрах опублікованих роликів видно воронкоподібний повітряно-водяний вихор, що повис над морем далеко від берега.За словами очевидців, смерч «гуляв» над водоймою не більш 30 хвилин, після чого розчинився у хмарному тумані, так і не наблизившись до берегової зони.

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