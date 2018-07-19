Над Чорним морем пронісся водяний смерч. ВІДЕО
Сьогодні, 03:07
У Геленджику в Російській Федерації над Чорним морем пронісся водяний смерч.
Очевидцям вдалося зняти на відео вихор, - повідомляють Факти ICTV.
Відомо, що водяний смерч утворився після тривалих зливових дощів.
На кадрах опублікованих роликів видно воронкоподібний повітряно-водяний вихор, що повис над морем далеко від берега.
За словами очевидців, смерч «гуляв» над водоймою не більш 30 хвилин, після чого розчинився у хмарному тумані, так і не наблизившись до берегової зони.
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Очевидцям вдалося зняти на відео вихор, - повідомляють Факти ICTV.
Відомо, що водяний смерч утворився після тривалих зливових дощів.
На кадрах опублікованих роликів видно воронкоподібний повітряно-водяний вихор, що повис над морем далеко від берега.
За словами очевидців, смерч «гуляв» над водоймою не більш 30 хвилин, після чого розчинився у хмарному тумані, так і не наблизившись до берегової зони.
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