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Вибух на Манхеттені: Нью-Йорк у диму і заторах

Вибух на Манхеттені: Нью-Йорк у диму і заторах
В Нью-Йорку на Манхеттені вибухнула труба парового опалення, яка була прокладена під землею.

Через аварію центр міста затягнуло димом та парою, - йдеться в сюжеті ТСН.

Уламки і шматки асфальту розкидало по всій вулиці, пошкоджено припарковані поруч автівки. Потерпілих немає, але мешканців найближчих споруд довелося евакуювати.

Поки рятувальники намагаються приборкати трубу з парою, всі навколишні дороги перекрито, тож у місті утворилися величезні затори.



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Теги: вибух
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