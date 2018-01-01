Вибух на Манхеттені: Нью-Йорк у диму і заторах





Через аварію центр міста затягнуло димом та парою, - йдеться в сюжеті



Уламки і шматки асфальту розкидало по всій вулиці, пошкоджено припарковані поруч автівки. Потерпілих немає, але мешканців найближчих споруд довелося евакуювати.



Поки рятувальники намагаються приборкати трубу з парою, всі навколишні дороги перекрито, тож у місті утворилися величезні затори.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Нью-Йорку на Манхеттені вибухнула труба парового опалення, яка була прокладена під землею.Через аварію центр міста затягнуло димом та парою, - йдеться в сюжеті ТСН Уламки і шматки асфальту розкидало по всій вулиці, пошкоджено припарковані поруч автівки. Потерпілих немає, але мешканців найближчих споруд довелося евакуювати.Поки рятувальники намагаються приборкати трубу з парою, всі навколишні дороги перекрито, тож у місті утворилися величезні затори.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію