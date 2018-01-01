Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО





Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомила Вікторія Євгеніївна.



Вона зазначає, що велосипедист неочікувано виїхав на дорогу.



«Дякуючи самому водію який зміг вирулити тож чоловіка не розквасило, але признаків життя не було», - пише Вікторія.



У коментарях зазначили, що чоловік, ймовірно, живий.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зміїнець, що під Луцьком, маршрутка збила велосипедиста. Чоловіка госпіталізували.Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомилаВона зазначає, що велосипедист неочікувано виїхав на дорогу.«Дякуючи самому водію який зміг вирулити тож чоловіка не розквасило, але признаків життя не було», - пише Вікторія.У коментарях зазначили, що чоловік, ймовірно, живий.Деталі - згодом.

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