Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 08:48
У селі Зміїнець, що під Луцьком, маршрутка збила велосипедиста. Чоловіка госпіталізували.
Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомила Вікторія Євгеніївна.
Вона зазначає, що велосипедист неочікувано виїхав на дорогу.
«Дякуючи самому водію який зміг вирулити тож чоловіка не розквасило, але признаків життя не було», - пише Вікторія.
У коментарях зазначили, що чоловік, ймовірно, живий.
Деталі - згодом.
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Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомила Вікторія Євгеніївна.
Вона зазначає, що велосипедист неочікувано виїхав на дорогу.
«Дякуючи самому водію який зміг вирулити тож чоловіка не розквасило, але признаків життя не було», - пише Вікторія.
У коментарях зазначили, що чоловік, ймовірно, живий.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
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"Признаків життя не було"
Ймовірно живий
Таке відчуття, що "баба з села" в гарячці писала, а не журналіст.
Лишній раз навіть не хочу відкривати статтю.Не говорячи за читати.
Але вам репеспект, завше сенсації, накшталт сьогоднішньої