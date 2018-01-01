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Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО

Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
У селі Зміїнець, що під Луцьком, маршрутка збила велосипедиста. Чоловіка госпіталізували.

Про це у спільноті Луцьк то є Луцьк повідомила Вікторія Євгеніївна.

Вона зазначає, що велосипедист неочікувано виїхав на дорогу.

«Дякуючи самому водію який зміг вирулити тож чоловіка не розквасило, але признаків життя не було», - пише Вікторія.

У коментарях зазначили, що чоловік, ймовірно, живий.

Деталі - згодом.
Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь, Зміїнець, велосипедист
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Коментарі 1
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Що ви за дурню пишите????
"Признаків життя не було"
Ймовірно живий
Таке відчуття, що "баба з села" в гарячці писала, а не журналіст.
Лишній раз навіть не хочу відкривати статтю.Не говорячи за читати.
Але вам репеспект, завше сенсації, накшталт сьогоднішньої
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