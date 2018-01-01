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Курс валют у Луцьку на 20 липня

Курс валют у Луцьку на 20 липня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.254, а продаж - 26.519.

Євро при купівлі становить - 30.384, при продажу - 30.999.

Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.675, продаж - 7.188.

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Теги: курс валют, Луцьк
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