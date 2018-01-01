У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО





Про це написав на сторінці у facebook Балицький Сергій.



"Сьогодні 19 липня, після пориву вітру, впало дерево на автомобіль, по вулиці Конякіна 14 А. Справились своїми силами, допомогла фірма "Вишків-брук", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку дерево від сильного пориву вітру впало на автомобіль. Інцидент трапився 19 липня у дворі будинку на вулиці Конякіна, 14а.Про це написав на сторінці у facebook"Сьогодні 19 липня, після пориву вітру, впало дерево на автомобіль, по вулиці Конякіна 14 А. Справились своїми силами, допомогла фірма "Вишків-брук", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію