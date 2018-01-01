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У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО

У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО
У Луцьку дерево від сильного пориву вітру впало на автомобіль. Інцидент трапився 19 липня у дворі будинку на вулиці Конякіна, 14а.

Про це написав на сторінці у facebook Балицький Сергій.

"Сьогодні 19 липня, після пориву вітру, впало дерево на автомобіль, по вулиці Конякіна 14 А. Справились своїми силами, допомогла фірма "Вишків-брук", - йдеться у дописі.

У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО
У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО
У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО

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Теги: дерево, авто
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