У Луцьку дерево впало на автівку. ФОТО
Сьогодні, 09:20
У Луцьку дерево від сильного пориву вітру впало на автомобіль. Інцидент трапився 19 липня у дворі будинку на вулиці Конякіна, 14а.
Про це написав на сторінці у facebook Балицький Сергій.
"Сьогодні 19 липня, після пориву вітру, впало дерево на автомобіль, по вулиці Конякіна 14 А. Справились своїми силами, допомогла фірма "Вишків-брук", - йдеться у дописі.
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Про це написав на сторінці у facebook Балицький Сергій.
"Сьогодні 19 липня, після пориву вітру, впало дерево на автомобіль, по вулиці Конякіна 14 А. Справились своїми силами, допомогла фірма "Вишків-брук", - йдеться у дописі.
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