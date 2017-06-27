З останніх сил тримався за гілку: як у Луцьку на Стиру рятували чоловіка
Сьогодні, 09:39
У Луцьку поблизу вулиці Глушець на річці Стир тонула людина.
Інцидент трапився 19 липня о 20:36, - інформує ДСНС у Волинській області.
Рятувальники у зарослях швидкоплинної річки віднашли чоловіка.
"Людина з останніх сил трималася за гілку звисаючого дерева, а течія будь-якої миті загрожувала відірвати його від рятівної соломинки", - йдеться у повідомлені. Бійці ДСНС змогли обв'язати потопаючого рятувальною мотузкою і врешті витягнули на берег.
Як виявилось, чоловік (віком близько 37-ми років) вирішив охолодитись у річці після тривалого відпочинку з двома своїми друзями на березі. У нетверезому стані він зайшов у воду, течія миттю підхопила його і понесла вниз. У воді людина травмувалась і до трагедії залишались лічені хвилини.
Лікарі надали врятованому медичну допомогу, а працівники поліції з’ясують всі обставини події.
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Інцидент трапився 19 липня о 20:36, - інформує ДСНС у Волинській області.
Рятувальники у зарослях швидкоплинної річки віднашли чоловіка.
"Людина з останніх сил трималася за гілку звисаючого дерева, а течія будь-якої миті загрожувала відірвати його від рятівної соломинки", - йдеться у повідомлені. Бійці ДСНС змогли обв'язати потопаючого рятувальною мотузкою і врешті витягнули на берег.
Як виявилось, чоловік (віком близько 37-ми років) вирішив охолодитись у річці після тривалого відпочинку з двома своїми друзями на березі. У нетверезому стані він зайшов у воду, течія миттю підхопила його і понесла вниз. У воді людина травмувалась і до трагедії залишались лічені хвилини.
Лікарі надали врятованому медичну допомогу, а працівники поліції з’ясують всі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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