З останніх сил тримався за гілку: як у Луцьку на Стиру рятували чоловіка

У Луцьку поблизу вулиці Глушець на річці Стир тонула людина.Інцидент трапився 19 липня о 20:36, - інформує ДСНС у Волинській області.Рятувальники у зарослях швидкоплинної річки віднашли чоловіка."Людина з останніх сил трималася за гілку звисаючого дерева, а течія будь-якої миті загрожувала відірвати його від рятівної соломинки", - йдеться у повідомлені. Бійці ДСНС змогли обв'язати потопаючого рятувальною мотузкою і врешті витягнули на берег.Як виявилось, чоловік (віком близько 37-ми років) вирішив охолодитись у річці після тривалого відпочинку з двома своїми друзями на березі. У нетверезому стані він зайшов у воду, течія миттю підхопила його і понесла вниз. У воді людина травмувалась і до трагедії залишались лічені хвилини.Лікарі надали врятованому медичну допомогу, а працівники поліції з’ясують всі обставини події.