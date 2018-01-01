Померла волинська журналістка
Сьогодні, 10:06
Померла заслужена журналістка України Анастасія Філатенко.
Її не стало у п'ятницю, 20 липня, - пише Волинь-Нова.
Анастасія Філатенко була завідувачем відділу культури і освіти газети «Волинь-нова» («Радянська Волинь»).
Зазначають, що жінка боролася з важкою хворобою.
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Її не стало у п'ятницю, 20 липня, - пише Волинь-Нова.
Анастасія Філатенко була завідувачем відділу культури і освіти газети «Волинь-нова» («Радянська Волинь»).
Зазначають, що жінка боролася з важкою хворобою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Журналістка з Волині «віддала» газеті понад 40 років життя
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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