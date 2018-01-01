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Померла волинська журналістка

Померла волинська журналістка
Померла заслужена журналістка України Анастасія Філатенко.

Її не стало у п'ятницю, 20 липня, - пише Волинь-Нова.

Анастасія Філатенко була завідувачем відділу культури і освіти газети «Волинь-нова» («Радянська Волинь»).

Зазначають, що жінка боролася з важкою хворобою.

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Теги: Анастасія Філатенко, смерть, журналіст, Волинь, газета
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