Чемпіонат України з легкої атлетики у Луцьку: молодіжні рекорди





Спочатку - про рекорд, який підкорився Олександру Соколову з Миколаївської області, - пише



У фіналі бігу на 100 метрів він встановив новий молодіжний рекорд України - 10,17 секунди. Він всього однією сотою поступився переможцю Сергію Смелику (Донецька обл.). І якщо в активі Смелика донині вже був норматив на чемпіонат Європи (він становить 10,35), то 20-річний Соколов виконав його вперше.



Як і планувалося, родзинкою змагального дня стало протистояння представниць прекрасної статі в секторі для стрибків у висоту. Нагадаємо, шести українкам вдалося виконати норматив на чемпіонат Європи. І три з них, які мали до цього найкращі результати, і розіграли між собою нагороди чемпіонату України. Після того, як Ірина Геращенко завершила змагання з результатом 1.83, а Юлія Чумаченко з 1.88, в секторі залишилися Оксана Окунева з Миколаєва, харків'янка Катерина Табашник і киянка Юлія Левченко. Окунева добре змусила понервувати своїх уболівальників. 1.90, 1.92 і 1.94 вона брала тільки з останньої, третьої спроби. Ймовірно, саме витрачених під час них сил (вона взагалі зробила в цей день 18 стрибків!) їй не вистачило, коли справа дійшла до того, як пізніше з'ясувалося, вирішальних 1.96. Левченко і Табашник взяли їх з першого разу (Левченко взагалі до цієї позначки відстрибала все чисто), а ось 1.98 і 2.00 (Юлія перенесла на них дві свої спроби) дівчатам не скорилися. Отже, Левченко - чемпіонка України (1.96), Табашник - срібний призер (1.96), Окунева - бронзовий (1.94).



Нагадаємо, на головному старті сезону - чемпіонаті Європи, який 7-12 серпня відбудеться в Берліні, від однієї країни в кожній дисципліні може виступити максимум три атлети. І якщо в жіночій висоті у нас було шість дівчат з нормативами, то на 400-метрівці - відразу дев'ять атлеток. Правда, крім "індивідуальної" трійки тут тривала також боротьба за місце в естафетній команді 4х400 м. Фінал вийшов наднапруженим. Він був повільнішим, ніж кваліфікаційні забіги, які проводилися напередодні, адже на перше місце вийшла тактична боротьба. І її у суперниць виграла киянка Тетяна Мельник (52,71), яка на фініші на шість сотих секунди випередила Ганну Рижикову-Ярощук з Дніпра (52,77). Бронзу завоювала жителька Запоріжжя Анастасія Бризгіна (53,12). Четвертою фінішувала Ольга Ляхова (53,26), п'ятою - Аліна Логвиненко (53,33), шостою - Ольга Бибик (53,65).



Порадували змагання зі стрибків у довжину. У чоловіків вся трійка призерів встановила особисті рекорди. Причому двом атлетам вдалося перелетіти за 8-метрову позначку, додавши залікових сантиметрів до вже виконаних нормативів на Берлін. Переміг Сергій Никифоров з Київщини (8.23), а срібло дісталося Владиславу Мазуру з Житомирщини (8.07).



У жінок тут, як і очікувалося, золото розіграли киянка Христина Гришутіна і Марина Бех з Хмельницької області. Перемогла Бех - 6.86 (правда, вітер під час цього стрибка становив +2,2 м/с). Гришутіна, повторивши особистий рекорд 6.81, - друга.



Вкотре в цьому сезоні оновила особистий рекорд киянка Христина Стуй. Цього разу вона виграла стометрівку з часом 11,20. Харків'янка Аліна Калістратова стала другою (11,64), а бронза, що цікаво, дісталася Ганні Плотіциній з Київщини (11,69), яка, нагадаємо напередодні виграла бар'єрну стометрівку.



У чоловіків поза конкуренцією на 400-метрівці був сумчанин Віталій Бутрим (46,04), а у жінок на 800-метрівці - чинна чемпіонка Європи на цій дистанції Наталія Прищепа з Рівного (2.01,84).



Нарешті маємо український норматив в метанні списа. Звітний 80-метровий рубіж підкорився представнику Запоріжжя Юрію Кушніруку (80.55). У бігу на 10000 метрів, також вперше виконавши берлінські нормативи, та ще й побивши власні рекорди, тріумфували Олена Сердюк з Харківщини (32.48,54) і киянка Євгенія Прокоф'єва (32.59,58).



Отже, день виявився на диво яскравим. Єдине, що засмутило - це повідомлення чемпіона світу зі стрибків у висоту Богдана Бондаренка, яке він зробив під час прес-конференції на стадіоні Авангард. На жаль, Богдану не вдалося повністю відновитися після операції на коліні, і він змушений буде пропустити і чемпіонат України, і чемпіонат Європи.



Щоб краще підготуватися до головних стартів наступних сезонів - чемпіонату світу-2019 та Олімпійських ігор-2020.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий день чемпіонату України-2018 з легкої атлетики відзначився новим молодіжним рекордом України.Спочатку - про рекорд, який підкорився Олександру Соколову з Миколаївської області, - пише Корреспондент У фіналі бігу на 100 метрів він встановив новий молодіжний рекорд України - 10,17 секунди. Він всього однією сотою поступився переможцю Сергію Смелику (Донецька обл.). І якщо в активі Смелика донині вже був норматив на чемпіонат Європи (він становить 10,35), то 20-річний Соколов виконав його вперше.Як і планувалося, родзинкою змагального дня стало протистояння представниць прекрасної статі в секторі для стрибків у висоту. Нагадаємо, шести українкам вдалося виконати норматив на чемпіонат Європи. І три з них, які мали до цього найкращі результати, і розіграли між собою нагороди чемпіонату України. Після того, як Ірина Геращенко завершила змагання з результатом 1.83, а Юлія Чумаченко з 1.88, в секторі залишилися Оксана Окунева з Миколаєва, харків'янка Катерина Табашник і киянка Юлія Левченко. Окунева добре змусила понервувати своїх уболівальників. 1.90, 1.92 і 1.94 вона брала тільки з останньої, третьої спроби. Ймовірно, саме витрачених під час них сил (вона взагалі зробила в цей день 18 стрибків!) їй не вистачило, коли справа дійшла до того, як пізніше з'ясувалося, вирішальних 1.96. Левченко і Табашник взяли їх з першого разу (Левченко взагалі до цієї позначки відстрибала все чисто), а ось 1.98 і 2.00 (Юлія перенесла на них дві свої спроби) дівчатам не скорилися. Отже, Левченко - чемпіонка України (1.96), Табашник - срібний призер (1.96), Окунева - бронзовий (1.94).Нагадаємо, на головному старті сезону - чемпіонаті Європи, який 7-12 серпня відбудеться в Берліні, від однієї країни в кожній дисципліні може виступити максимум три атлети. І якщо в жіночій висоті у нас було шість дівчат з нормативами, то на 400-метрівці - відразу дев'ять атлеток. Правда, крім "індивідуальної" трійки тут тривала також боротьба за місце в естафетній команді 4х400 м. Фінал вийшов наднапруженим. Він був повільнішим, ніж кваліфікаційні забіги, які проводилися напередодні, адже на перше місце вийшла тактична боротьба. І її у суперниць виграла киянка Тетяна Мельник (52,71), яка на фініші на шість сотих секунди випередила Ганну Рижикову-Ярощук з Дніпра (52,77). Бронзу завоювала жителька Запоріжжя Анастасія Бризгіна (53,12). Четвертою фінішувала Ольга Ляхова (53,26), п'ятою - Аліна Логвиненко (53,33), шостою - Ольга Бибик (53,65).Порадували змагання зі стрибків у довжину. У чоловіків вся трійка призерів встановила особисті рекорди. Причому двом атлетам вдалося перелетіти за 8-метрову позначку, додавши залікових сантиметрів до вже виконаних нормативів на Берлін. Переміг Сергій Никифоров з Київщини (8.23), а срібло дісталося Владиславу Мазуру з Житомирщини (8.07).У жінок тут, як і очікувалося, золото розіграли киянка Христина Гришутіна і Марина Бех з Хмельницької області. Перемогла Бех - 6.86 (правда, вітер під час цього стрибка становив +2,2 м/с). Гришутіна, повторивши особистий рекорд 6.81, - друга.Вкотре в цьому сезоні оновила особистий рекорд киянка Христина Стуй. Цього разу вона виграла стометрівку з часом 11,20. Харків'янка Аліна Калістратова стала другою (11,64), а бронза, що цікаво, дісталася Ганні Плотіциній з Київщини (11,69), яка, нагадаємо напередодні виграла бар'єрну стометрівку.У чоловіків поза конкуренцією на 400-метрівці був сумчанин Віталій Бутрим (46,04), а у жінок на 800-метрівці - чинна чемпіонка Європи на цій дистанції Наталія Прищепа з Рівного (2.01,84).Нарешті маємо український норматив в метанні списа. Звітний 80-метровий рубіж підкорився представнику Запоріжжя Юрію Кушніруку (80.55). У бігу на 10000 метрів, також вперше виконавши берлінські нормативи, та ще й побивши власні рекорди, тріумфували Олена Сердюк з Харківщини (32.48,54) і киянка Євгенія Прокоф'єва (32.59,58).Отже, день виявився на диво яскравим. Єдине, що засмутило - це повідомлення чемпіона світу зі стрибків у висоту Богдана Бондаренка, яке він зробив під час прес-конференції на стадіоні Авангард. На жаль, Богдану не вдалося повністю відновитися після операції на коліні, і він змушений буде пропустити і чемпіонат України, і чемпіонат Європи.Щоб краще підготуватися до головних стартів наступних сезонів - чемпіонату світу-2019 та Олімпійських ігор-2020.

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