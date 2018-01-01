Пустовіт наклав вето на розміщення кафе у луцькому парку

В.о. мера Луцьканаклав вето на рішення виконкому щодо розміщення групи стаціонарних тимчасових споруд з літнім торговельним майданчиком на території Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Про це йшлося у п’ятницю, 20 липня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.Заступник начальника управління розвитку підприємництварозповіла, що під час попереднього засідання виконкому Луцькради підтримали продовження терміну розміщення групи тимчасових споруд підприємцем. Однак потім в.о. мера Григорій Пустовіт це рішення ветував.«Я би хотіла попросити, аби можна було працювати. Не до кінця розумію, чому накладається вето на рішення виконкому. Було 9 голосів «за», рішення прийняли, а потім незрозуміло чому наклали вето», - зазначила Орися Шеремета. Вона нагадала, що у виконкому була лише одна пропозиція – кафе має бути безалкогольним. Із ним підприємець погодилася.Голова комісіїнаголосив, що він не бачить аргументів в.о. міського голови у проекті рішення і запросив підприємицю на сесію міської ради.