У Луцьку загиблих атовців хочуть посмертно зробити почесними громадянами міста. ІМЕНА

Звання «Почесний громадянин Луцька» хочуть присвоїти 30-ти загиблим воїнам АТО.Про це йшлося у п’ятницю, 20 липня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.Начальник відділу кадрової роботи та нагородповідомила, що з відповідним проханням звернулася ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія».За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України почесне звання планують присвоїти:«Хто, як не вони достойні бути почесними громадянами нашого міста», - наголосив голова комісії