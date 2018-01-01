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У Луцьку загиблих атовців хочуть посмертно зробити почесними громадянами міста. ІМЕНА

У Луцьку загиблих атовців хочуть посмертно зробити почесними громадянами міста. ІМЕНА
Звання «Почесний громадянин Луцька» хочуть присвоїти 30-ти загиблим воїнам АТО.

Про це йшлося у п’ятницю, 20 липня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима повідомила, що з відповідним проханням звернулася ГО «Члени родин загиблих в АТО «Надія».

За вірність військовій присязі, особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, а також вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України почесне звання планують присвоїти:

- Атаманчуку Андрію Вікторовичу;
- Вишневському Олегу Анатолійовичу;
- Войчуку Олександру Анатолійовичу;
- Гринчишину Максиму Ігоровичу;
- Гулюку Сергію Миколайовичу;
- Зарадюку Володимиру Володимировичу;
- Зелінському Василю Аркадійовичу;
- Йовзику Дмитру Васильовичу;
- Іонову В'ячеславу Анатолійовичу;
- Карабану Артему Олександровичу;
- Кітновському Олексію Володимировичу;
- Климчуку Сергію Дмитровичу;
- Кумецькому Віктору Володимировичу;
- Куруку Сергію Івановичу;
- Луцюку Роману Йосиповичу;
- Лучуку Роману Олександровичу;
- Мандзику Віктору Сергійовичу;
- Марцинюку Валерію Костянтиновичу;
- Махновцю Віталію Івановичу;
- Наюку Роману Васильовичу;
- Оніщуку Юрію Віталійовичу;
- Помінкевичу Сергію Петровичу;
- Прокопчуку Володимиру Івановичу;
- Філіпчуку Ігорю Ярославовичу;
- Хамраєву Руслану Шаніязовичу;
- Чабанчуку Денису Миколайовичу;
- Чучаліну Сергію Андрійовичу;
- Шкредю Сергію Олексійовичу;
- Шостаку Сергію Олександровичу;
- Шульзі Максиму Костянтиновичу.

«Хто, як не вони достойні бути почесними громадянами нашого міста», - наголосив голова комісії Микола Федік.

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Теги: почесний громадянин Луцька, АТО, атовець
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