Жахлива аварія на Миколаївщині: 5 загиблих і 12 травмованих

Біля селища Криве Озеро в Миколаївській області на трасі Київ-Одеса близько п'ятої ранку сталася дорожня аварія, в якій загинули п'ятеро людей і ще 12 отримали травми.Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 20 липня.Зазначається, що відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїзджої частини через несправніст.Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, буде призначено проведення експертиз.Тривають слідчі.