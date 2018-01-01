Жахлива аварія на Миколаївщині: 5 загиблих і 12 травмованих
Сьогодні, 10:30
Біля селища Криве Озеро в Миколаївській області на трасі Київ-Одеса близько п'ятої ранку сталася дорожня аварія, в якій загинули п'ятеро людей і ще 12 отримали травми.
Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 20 липня.
Зазначається, що відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїзджої частини через несправніст.
Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, буде призначено проведення експертиз.
Тривають слідчі.
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Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 20 липня.
Зазначається, що відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїзджої частини через несправніст.
Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, буде призначено проведення експертиз.
Тривають слідчі.
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