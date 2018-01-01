вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жахлива аварія на Миколаївщині: 5 загиблих і 12 травмованих

Жахлива аварія на Миколаївщині: 5 загиблих і 12 травмованих
Біля селища Криве Озеро в Миколаївській області на трасі Київ-Одеса близько п'ятої ранку сталася дорожня аварія, в якій загинули п'ятеро людей і ще 12 отримали травми.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 20 липня.

Зазначається, що відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом «Одеса-Гомель», з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїзджої частини через несправніст.

Встановлюються обставини скоєння дорожньо-транспортної події, буде призначено проведення експертиз.

Тривають слідчі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Миколаївщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головного прокурора Волині перевели на Київщину
Сьогодні, 10:54
У селі на Волині чоловік викрав два велосипеди
Сьогодні, 10:42
Жахлива аварія на Миколаївщині: 5 загиблих і 12 травмованих
Сьогодні, 10:30
У Луцькраді хочуть «роздути» штат
Сьогодні, 10:27
У Луцьку загиблих атовців хочуть посмертно зробити почесними громадянами міста. ІМЕНА
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
Сьогодні, 11:34
Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО Під Луцьком маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 08:48
Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО Подробиці моторошної аварії на Волині, у якій загинув хлопець. ФОТО
19 липень, 13:10
У Рожищі авто на швидкості влетіло в паркан. ВІДЕО У Рожищі авто на швидкості влетіло в паркан. ВІДЕО
19 липень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
19 липень, 13:05
 1
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
Сьогодні, 11:46
 0
Волинянка поцупила у родички гроші
Сьогодні, 11:42
 0
Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
Сьогодні, 11:34
 0
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8