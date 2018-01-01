У селі на Волині чоловік викрав два велосипеди
Сьогодні, 10:42
В Іваничівському районі з-під приміщення Поромівської сільської ради вкрали два велосипеди.
Інцидент трапився 19 липня, - йдеться на сайті Поромівської ОТГ.
Працівники сільської ради запримітили не місцевого мешканця, який швидко їхав на велосипеді в напрямку села Бужанка. Тільки на автомобілі вдалося злодія наздогнати та затримати. Ним виявився мешканець міста Нововолинська.
Затриманий злодій після всіх протокольних процедур був доставлений у районний відділок поліції.
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Інцидент трапився 19 липня, - йдеться на сайті Поромівської ОТГ.
Працівники сільської ради запримітили не місцевого мешканця, який швидко їхав на велосипеді в напрямку села Бужанка. Тільки на автомобілі вдалося злодія наздогнати та затримати. Ним виявився мешканець міста Нововолинська.
Затриманий злодій після всіх протокольних процедур був доставлений у районний відділок поліції.
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