У селі на Волині чоловік викрав два велосипеди





Інцидент трапився 19 липня, - йдеться на сайті



Працівники сільської ради запримітили не місцевого мешканця, який швидко їхав на велосипеді в напрямку села Бужанка. Тільки на автомобілі вдалося злодія наздогнати та затримати. Ним виявився мешканець міста Нововолинська.



Затриманий злодій після всіх протокольних процедур був доставлений у районний відділок поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівському районі з-під приміщення Поромівської сільської ради вкрали два велосипеди.Інцидент трапився 19 липня, - йдеться на сайті Поромівської ОТГ Працівники сільської ради запримітили не місцевого мешканця, який швидко їхав на велосипеді в напрямку села Бужанка. Тільки на автомобілі вдалося злодія наздогнати та затримати. Ним виявився мешканець міста Нововолинська.Затриманий злодій після всіх протокольних процедур був доставлений у районний відділок поліції.

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