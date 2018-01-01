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На Волині вилучили нелегальний алкоголь та цигарки. ФОТО

На Волині вилучили нелегальний алкоголь та цигарки. ФОТО
У Володимир-Волинському та Маневицькому районах вилучили нелегальний алкоголь та цигарки.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Так початку липня волиняни поінформували про продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів суб’єктами господарської діяльності без придбання відповідних ліцензій.

Керуючись цієї інформацією, працівники управління виїхали для проведення фактичних перевірок у Маневицькому районі. Згодом підтвердилися факти безліцензійної діяльності алкогольними напоями та факту зберігання тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка.

Так, зокрема в с. Грузятин та в с. Боровичі Маневицького району працівники Маневицького ВП ГУНП у Волинській області вилучили 207 пляшок пива на суму понад 3,3 тис. гривень та 89 пачок сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка на суму понад 1,0 тис. гривень. Підприємливим особам, котрі допустили ці порушення, нарахували понад 102 тисячі гривень штрафних фінансових санкцій.

Тим часом, у Володимир-Волинському районі працівники Володимир – Волинського ВП ГУНП у Волинській області вилучили 183 пляшки пива на суму понад 2,3 тис. гривень та 94 пачки сигарет без марок акцизного податку встановленого зразка на суму понад 2,0 тис. гривень. У цьому випадку сума штрафних санкцій - понад 88,7 тис. гривень.

Окрім цього, встановлені факти роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни на такі напої та роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби.
На Волині вилучили нелегальний алкоголь та цигарки. ФОТО
На Волині вилучили нелегальний алкоголь та цигарки. ФОТО

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Теги: Волинь, алкоголь, цигарки
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