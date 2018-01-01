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У «PremierCity» — освіжаюча новинка*

У «PremierCity» — освіжаюча новинка*
У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» — освіжаюча новинка.

Слаш – це не напій і не морозиво, але він підіймає бадьорість та втамовує спрагу!

У кінотеатрах Луцька такого ще не було! Три неперевершені смаки: голубий – лісова ягода, салатовий – ківі-груша та жовтий - манго-маракуя, і це ексклюзивно у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».

Відкривай нові смаки разом з нами – тобі сподобається! Експерементуй, змішуй та насолоджуйся слашем у кінотеатрі Premier City!

Довідково:

Слаш - це заморожений сніговий десерт на основі натурального фруктового екстракту.

Тонко подрібнений крижаний фруктовий напій, яким протягом десятиліть насолоджувалися в Італії, Франції та інших частинах Європи, готується в спеціальному апараті, який безперервно змішує солодку крижану суміш, підтримуючи напій при постійній температурі, близькій до точки замерзання.
У «PremierCity» — освіжаюча новинка*
У «PremierCity» — освіжаюча новинка*
У «PremierCity» — освіжаюча новинка*
У «PremierCity» — освіжаюча новинка*
У «PremierCity» — освіжаюча новинка*

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Теги: ПортCity, PremierCity
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