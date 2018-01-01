У «PremierCity» — освіжаюча новинка*

У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» — освіжаюча новинка.Слаш – це не напій і не морозиво, але він підіймає бадьорість та втамовує спрагу!У кінотеатрах Луцька такого ще не було! Три неперевершені смаки: голубий – лісова ягода, салатовий – ківі-груша та жовтий - манго-маракуя, і це ексклюзивно у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».Відкривай нові смаки разом з нами – тобі сподобається! Експерементуй, змішуй та насолоджуйся слашем у кінотеатрі Premier City!