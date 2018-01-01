У «PremierCity» — освіжаюча новинка*
Сьогодні, 19:12
У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» — освіжаюча новинка.
Слаш – це не напій і не морозиво, але він підіймає бадьорість та втамовує спрагу!
У кінотеатрах Луцька такого ще не було! Три неперевершені смаки: голубий – лісова ягода, салатовий – ківі-груша та жовтий - манго-маракуя, і це ексклюзивно у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».
Відкривай нові смаки разом з нами – тобі сподобається! Експерементуй, змішуй та насолоджуйся слашем у кінотеатрі Premier City!
Довідково:
Слаш - це заморожений сніговий десерт на основі натурального фруктового екстракту.
Тонко подрібнений крижаний фруктовий напій, яким протягом десятиліть насолоджувалися в Італії, Франції та інших частинах Європи, готується в спеціальному апараті, який безперервно змішує солодку крижану суміш, підтримуючи напій при постійній температурі, близькій до точки замерзання.
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Слаш – це не напій і не морозиво, але він підіймає бадьорість та втамовує спрагу!
У кінотеатрах Луцька такого ще не було! Три неперевершені смаки: голубий – лісова ягода, салатовий – ківі-груша та жовтий - манго-маракуя, і це ексклюзивно у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ «ПортCity».
Відкривай нові смаки разом з нами – тобі сподобається! Експерементуй, змішуй та насолоджуйся слашем у кінотеатрі Premier City!
Довідково:
Слаш - це заморожений сніговий десерт на основі натурального фруктового екстракту.
Тонко подрібнений крижаний фруктовий напій, яким протягом десятиліть насолоджувалися в Італії, Франції та інших частинах Європи, готується в спеціальному апараті, який безперервно змішує солодку крижану суміш, підтримуючи напій при постійній температурі, близькій до точки замерзання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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