Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи медзакладу Андрій Смольянінов.



За словами Смольянінова, чоловікові надали допомогу у травмпункті, а згодом госпіталізували у відділення нейрохірургії.



Про стан потерпілого медики не повідомляють.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, якого збила маршрутка «Камінь-Каширський – Луцьк» у селі Зміїнець, перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні.Про це у коментаріповідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи медзакладуЗа словами Смольянінова, чоловікові надали допомогу у травмпункті, а згодом госпіталізували у відділення нейрохірургії.Про стан потерпілого медики не повідомляють.Нагадаємо, вранці 20 липня у селі Зміїнець маршрутка збила велосипедиста . Частина очевидців аварії повідомляла, що він – без ознак життя, частина ж таки запевняла, що потерпілий живий і медики вчасно надали йому допомогу.

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