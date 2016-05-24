Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
Сьогодні, 11:34
Чоловік, якого збила маршрутка «Камінь-Каширський – Луцьк» у селі Зміїнець, перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи медзакладу Андрій Смольянінов.
За словами Смольянінова, чоловікові надали допомогу у травмпункті, а згодом госпіталізували у відділення нейрохірургії.
Про стан потерпілого медики не повідомляють.
Нагадаємо, вранці 20 липня у селі Зміїнець маршрутка збила велосипедиста. Частина очевидців аварії повідомляла, що він – без ознак життя, частина ж таки запевняла, що потерпілий живий і медики вчасно надали йому допомогу.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи медзакладу Андрій Смольянінов.
За словами Смольянінова, чоловікові надали допомогу у травмпункті, а згодом госпіталізували у відділення нейрохірургії.
Про стан потерпілого медики не повідомляють.
Нагадаємо, вранці 20 липня у селі Зміїнець маршрутка збила велосипедиста. Частина очевидців аварії повідомляла, що він – без ознак життя, частина ж таки запевняла, що потерпілий живий і медики вчасно надали йому допомогу.
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