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Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий

Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
Чоловік, якого збила маршрутка «Камінь-Каширський – Луцьк» у селі Зміїнець, перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи медзакладу Андрій Смольянінов.

За словами Смольянінова, чоловікові надали допомогу у травмпункті, а згодом госпіталізували у відділення нейрохірургії.

Про стан потерпілого медики не повідомляють.

Нагадаємо, вранці 20 липня у селі Зміїнець маршрутка збила велосипедиста. Частина очевидців аварії повідомляла, що він – без ознак життя, частина ж таки запевняла, що потерпілий живий і медики вчасно надали йому допомогу.

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Теги: Зміїнець, ДТП, аварія, маршрутка
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