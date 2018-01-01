Волинянка поцупила у родички гроші
Сьогодні, 11:42
У селі Галичани Горохівського району жінка вкрала гроші у родички.
Так, до поліції звернулась заявниця, яка стверджувала, що жінка її брата, гостюючи, вкрала з будинку 1500 гривень, - пише газета Волинь-нова.
Як з’ясувалося, жінки протягом дня чаркували, а коли спиртне закінчилося, гостя без попередження влізла в кишеню братової і взяла в ній гроші, з якою пішла до магазину за черговою пляшкою спиртного.
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Так, до поліції звернулась заявниця, яка стверджувала, що жінка її брата, гостюючи, вкрала з будинку 1500 гривень, - пише газета Волинь-нова.
Як з’ясувалося, жінки протягом дня чаркували, а коли спиртне закінчилося, гостя без попередження влізла в кишеню братової і взяла в ній гроші, з якою пішла до магазину за черговою пляшкою спиртного.
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