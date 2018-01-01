Аварія у Луцьку: «поцілувалися» джип і Lada





У п'ятницю, 20 липня, близько 11:20 зіткнулися Nissan і Lada, - пише



За попередньою інформацією, внаслідок аварії потерпілих немає.



Автівки зазнали механічних ушкоджень. На місці події працює патрульна поліція.



Через дорожньо-транспортну пригоду утворилася тягучка.



Деталі – згодом.

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