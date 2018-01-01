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Аварія у Луцьку: «поцілувалися» джип і Lada

Аварія у Луцьку: «поцілувалися» джип і Lada
У Луцьку на кільці біля історичного факультету, біля повороту на вулицю Огієнка, трапилася аварія.

У п'ятницю, 20 липня, близько 11:20 зіткнулися Nissan і Lada, - пише Волинська правда.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії потерпілих немає.

Автівки зазнали механічних ушкоджень. На місці події працює патрульна поліція.

Через дорожньо-транспортну пригоду утворилася тягучка.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, аварія
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