Аварія у Луцьку: «поцілувалися» джип і Lada
Сьогодні, 11:53
У Луцьку на кільці біля історичного факультету, біля повороту на вулицю Огієнка, трапилася аварія.
У п'ятницю, 20 липня, близько 11:20 зіткнулися Nissan і Lada, - пише Волинська правда.
За попередньою інформацією, внаслідок аварії потерпілих немає.
Автівки зазнали механічних ушкоджень. На місці події працює патрульна поліція.
Через дорожньо-транспортну пригоду утворилася тягучка.
Деталі – згодом.
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У п'ятницю, 20 липня, близько 11:20 зіткнулися Nissan і Lada, - пише Волинська правда.
За попередньою інформацією, внаслідок аварії потерпілих немає.
Автівки зазнали механічних ушкоджень. На місці події працює патрульна поліція.
Через дорожньо-транспортну пригоду утворилася тягучка.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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