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У Києві вибухнули два автомобілі

У Києві вибухнули два автомобілі
В Києві вночі 20 липня невідомі підірвали дві автівки, що належали одній родині.

Вибухи пролунали ближче до ранку на вулиці Борщагівській, що неподалік станції метро Політехнічний інститут, - пише 24 канал.

Зі слів свідків, вони спочатку почули автомобільну сигналізацію, а потім пролунав потужний вибух. А після нього – ще один.

На місце події працювали рятувальники.

Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованих автомобілях Chevrolet та Nissan, – зазначили у прес-службі ДСНС.

По черзі здетонували два автомобілі, які були припарковані на узбіччі. Автівки вигоріли вщент.

Власники стверджують, що це хтось зробив навмисно. Працівники поліції наразі встановлюють причини вибуху.


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Теги: пожежа, Київ, авто
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