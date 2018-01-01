У Києві вибухнули два автомобілі
Сьогодні, 12:13
В Києві вночі 20 липня невідомі підірвали дві автівки, що належали одній родині.
Вибухи пролунали ближче до ранку на вулиці Борщагівській, що неподалік станції метро Політехнічний інститут, - пише 24 канал.
Зі слів свідків, вони спочатку почули автомобільну сигналізацію, а потім пролунав потужний вибух. А після нього – ще один.
На місце події працювали рятувальники.
Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованих автомобілях Chevrolet та Nissan, – зазначили у прес-службі ДСНС.
По черзі здетонували два автомобілі, які були припарковані на узбіччі. Автівки вигоріли вщент.
Власники стверджують, що це хтось зробив навмисно. Працівники поліції наразі встановлюють причини вибуху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вибухи пролунали ближче до ранку на вулиці Борщагівській, що неподалік станції метро Політехнічний інститут, - пише 24 канал.
Зі слів свідків, вони спочатку почули автомобільну сигналізацію, а потім пролунав потужний вибух. А після нього – ще один.
На місце події працювали рятувальники.
Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованих автомобілях Chevrolet та Nissan, – зазначили у прес-службі ДСНС.
По черзі здетонували два автомобілі, які були припарковані на узбіччі. Автівки вигоріли вщент.
Власники стверджують, що це хтось зробив навмисно. Працівники поліції наразі встановлюють причини вибуху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Ах, хорошо в стране свидомой жить!
Останні новини
Волинянина, який хотів купити квадроцикл, «кинули» на гроші
Сьогодні, 12:35
У Ковелі газон закидали сміттям і підгузками. ФОТО
Сьогодні, 12:18
У Києві вибухнули два автомобілі
Сьогодні, 12:13
Аварія у Луцьку: «поцілувалися» джип і Lada
Сьогодні, 11:53