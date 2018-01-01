Волинянина, який хотів купити квадроцикл, «кинули» на гроші





Так, чоловік вирішив через сайт «OLX» придбати квадроцикл. Зателефонувавши до продавця, дізнався умови його купівлі. А схема, була вже стандартною: спершу перерахунок коштів на банківську картку, а вже потім – товар, - пише Володимир медіа.



Перерахувавши в одному із терміналів банку кошти в сумі 11400 гривень, чоловік вирішив вдруге зателефонувати продавцю. Однак номер виявився недійсним.



Зачекавши ще декілька днів, ошуканий чоловік звернувся до правоохоронців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 44-річного жителя села Охнівка Володимир-Волинського району ошукали шахраї.Так, чоловік вирішив через сайт «OLX» придбати квадроцикл. Зателефонувавши до продавця, дізнався умови його купівлі. А схема, була вже стандартною: спершу перерахунок коштів на банківську картку, а вже потім – товар, - пише Володимир медіа.Перерахувавши в одному із терміналів банку кошти в сумі 11400 гривень, чоловік вирішив вдруге зателефонувати продавцю. Однак номер виявився недійсним.Зачекавши ще декілька днів, ошуканий чоловік звернувся до правоохоронців.

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