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Волинянина, який хотів купити квадроцикл, «кинули» на гроші

Волинянина, який хотів купити квадроцикл, «кинули» на гроші
44-річного жителя села Охнівка Володимир-Волинського району ошукали шахраї.

Так, чоловік вирішив через сайт «OLX» придбати квадроцикл. Зателефонувавши до продавця, дізнався умови його купівлі. А схема, була вже стандартною: спершу перерахунок коштів на банківську картку, а вже потім – товар, - пише Володимир медіа.

Перерахувавши в одному із терміналів банку кошти в сумі 11400 гривень, чоловік вирішив вдруге зателефонувати продавцю. Однак номер виявився недійсним.

Зачекавши ще декілька днів, ошуканий чоловік звернувся до правоохоронців.

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Теги: шахраї, схема, волинянин
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