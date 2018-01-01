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На Волині у чоловіка на городі вкрали картоплю

На Волині у чоловіка на городі вкрали картоплю
У селі Скобелка Горохівського району у 54-річного господаря невідомі покрали картоплю з поля.

Вартість городини чоловік оцінив у 4000 гривень, - пише газета Волинь-нова.

До слова, днями у тому ж районі, поблизу села Журавники невідомі знищили курудзяне поле.

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Теги: картопля, крадіжка
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