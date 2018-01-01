На Волині у чоловіка на городі вкрали картоплю





Вартість городини чоловік оцінив у 4000 гривень, - пише газета



До слова, днями у тому ж районі, поблизу села Журавники невідомі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Скобелка Горохівського району у 54-річного господаря невідомі покрали картоплю з поля.Вартість городини чоловік оцінив у 4000 гривень, - пише газета Волинь-нова До слова, днями у тому ж районі, поблизу села Журавники невідомі знищили курудзяне поле

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