Засудили волинянина, який до смерті побив дружину
Сьогодні, 20:46
Волинянину, який до смерті побив власну дружину та закрив її в коморі, присудили 7 років та 2 місяці позбавлення волі.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, уночі 24 квітня 2018 року чоловік під час сварки з жінкою жорстоко побив її, а потім силою замкнув у коморі, де вона і померла.
Ратнівський районний суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 121 та ч.3 ст. 146 КК України, й призначив йому покарання у виді 7 років та двох місяців позбавлення волі.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.
Нагадаємо, уночі 24 квітня 2018 року чоловік під час сварки з жінкою жорстоко побив її, а потім силою замкнув у коморі, де вона і померла.
Ратнівський районний суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 121 та ч.3 ст. 146 КК України, й призначив йому покарання у виді 7 років та двох місяців позбавлення волі.
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