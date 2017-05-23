Засудили волинянина, який до смерті побив дружину

Волинянину, який до смерті побив власну дружину та закрив її в коморі, присудили 7 років та 2 місяці позбавлення волі.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Нагадаємо, уночі 24 квітня 2018 року чоловік під час сварки з жінкою жорстоко побив її, а потім силою замкнув у коморі, де вона і померла.Ратнівський районний суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 121 та ч.3 ст. 146 КК України, й призначив йому покарання у виді 7 років та двох місяців позбавлення волі.