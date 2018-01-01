На «Lutsk Food Fest» діятиме кіберзона

У замку Любарта відбудеться восьмий гастрономічний фестиваль “Lutsk Food Fest”. Окрім смачних сюрпризів від учасників, на гостей дійства чекає насичена розважальна програма.Уперше на “Lutsk Food Fest” діятиме нова спортивна зона - Cyber Zone від Force Arena.У рамках фестивалю, в Cyber Zone відбуватимуться активності для відвідувачів різного віку, які дозволять їм пірнути у всесвіт відеоігор. Play Station - NHL 18, NBA 18, Mortal Kombat XL, UFC 3, FIFA 18, VR - SuperHot, Fruit Ninja - ці та інші ігри чекатимуть на гостей замку ЛюбартаДо того ж, за підтримки футбольного клубу “Волинь” кожен охочий зможе взяти участь у грі FIFA 18 із справжніми зірками - нападником Ігорем Карпенко та півзахисником Олексієм Зінкевичем.Іще одним сюрпризом для гостей кібер-зони стане величезна кількість настільних ігор. Гості зможуть перепочити від основних активностей фестивалю та провести час у приємній компаніїДовідково: Force Arena це найбільша в Західній Україні кіберспортивна арена, у якій проводяться наймасовіші турніри з таких дисциплін як CS:GO, DOTA 2, PUBG, FIFA 18 Hearthstone, Overwatch, LoL.