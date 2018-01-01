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Юні нелегали з Волині «спалилися» на білоруському кордоні

Юні нелегали з Волині «спалилися» на білоруському кордоні
Прикордонники затримали двох неповнолітніх волинян, які незаконно перетнули кордон з Білорусі в Україну.

19 липня о 16 годині до відділення поліції надійшло повідомлення відділу прикордонної служби "Дольськ", про те, що затримали 2 неповнолітніх, які незаконно перетнули кордон з Білорусі в Україну, - повідомили у прес-службі Любешівського відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Виявилося, що 19 липня близько 15 години на території Гірківського старостинського округу, працівники прикордонної служби за спробу незаконного перетину кордону з території Республіки Білорусь в Україну затримали 16-річного та 15-річного жителів району.

Після з'ясування всіх обставин події, батьків неповнолітніх працівники поліції притягли до відповідальності за ст. 184 КУпАП ( Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

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Теги: кордон, порушення, діти, Білорусь
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