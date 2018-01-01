Смертельна аварія на Житомирщині: 10 загиблих і безліч травмованих. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталась 20 липня близько 10.40 на поблизу с. Глибочиці Житомирського району, - інформує ГУНП Житомирської області.



За попередніми відомостями, водій маршрутного автобусу (вірогідно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку м. Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою «DAF» з напівпричепом.



Станом на 11.30 відомо, що унаслідок ДТП 10 людей загинуло, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів.



На місці події продовжують працювати патрульні, рятувальники та медики. Усі обставини фатальної пригоди з’ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Чоп на Житомирщині загинули 10 людей та ще 10 травмовано.Дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса та великогабаритної вантажівки сталась 20 липня близько 10.40 на поблизу с. Глибочиці Житомирського району, - інформує ГУНП Житомирської області.За попередніми відомостями, водій маршрутного автобусу (вірогідно, сполученням Київ – Рівне), рухаючись у напрямку м. Житомира, скоїв зіткнення з вантажівкою «DAF» з напівпричепом.Станом на 11.30 відомо, що унаслідок ДТП 10 людей загинуло, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості доставлені до медичних закладів.На місці події продовжують працювати патрульні, рятувальники та медики. Усі обставини фатальної пригоди з’ясовуються.

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