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На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів

На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів
Онкохворого волинянина Романа Гальчика відпустили додому після курсу хіміотерапії. На наступний курс потрібно 6 тисяч доларів.

Про це на Facebook-сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» написала Світлана Гальчик.

«Ми вже на квартирі, сьогодні нас відпустили, аналізи в нормі, інфекцій нема, Рома почувається добре», - пише мама хлопчика.

«Нам виставили рахунок ще на 6 курсів хіміотерапії, це рахунок на основні витрати, якщо щось піде не так, чи потрібно буде додаткове лікування, рахунок буде більшим.

Дуже шкода, що я нічим не можу допомогти сину, навіть грошей немаємо, щоб провести йому лікування», - зазначає жінка.

Вона переконує, що всі гроші, які є, вони вкладають у лікування Романа.

«Єдине, що добре, що суму потрібно не одразу наперед сплатити, а поступово, за кожен курс, тому ми маємо час зібрати кошти.
Наступна наша хіміотерапія через місяць, і це приблизно 6000 доларів», - пише Світлана Гальчик.

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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів
На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів
На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів
На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів

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Теги: Роман Гальчик, онко, лікування, битва за життя, збір коштів
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