На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів
Сьогодні, 13:51
Онкохворого волинянина Романа Гальчика відпустили додому після курсу хіміотерапії. На наступний курс потрібно 6 тисяч доларів.
Про це на Facebook-сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» написала Світлана Гальчик.
«Ми вже на квартирі, сьогодні нас відпустили, аналізи в нормі, інфекцій нема, Рома почувається добре», - пише мама хлопчика.
«Нам виставили рахунок ще на 6 курсів хіміотерапії, це рахунок на основні витрати, якщо щось піде не так, чи потрібно буде додаткове лікування, рахунок буде більшим.
Дуже шкода, що я нічим не можу допомогти сину, навіть грошей немаємо, щоб провести йому лікування», - зазначає жінка.
Вона переконує, що всі гроші, які є, вони вкладають у лікування Романа.
«Єдине, що добре, що суму потрібно не одразу наперед сплатити, а поступово, за кожен курс, тому ми маємо час зібрати кошти.
Наступна наша хіміотерапія через місяць, і це приблизно 6000 доларів», - пише Світлана Гальчик.
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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
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Про це на Facebook-сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» написала Світлана Гальчик.
«Ми вже на квартирі, сьогодні нас відпустили, аналізи в нормі, інфекцій нема, Рома почувається добре», - пише мама хлопчика.
«Нам виставили рахунок ще на 6 курсів хіміотерапії, це рахунок на основні витрати, якщо щось піде не так, чи потрібно буде додаткове лікування, рахунок буде більшим.
Дуже шкода, що я нічим не можу допомогти сину, навіть грошей немаємо, щоб провести йому лікування», - зазначає жінка.
Вона переконує, що всі гроші, які є, вони вкладають у лікування Романа.
«Єдине, що добре, що суму потрібно не одразу наперед сплатити, а поступово, за кожен курс, тому ми маємо час зібрати кошти.
Наступна наша хіміотерапія через місяць, і це приблизно 6000 доларів», - пише Світлана Гальчик.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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