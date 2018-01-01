На курс хіміотерапії онкохворому Роману Гальчику необхідно 6 тисяч доларів

Онкохворого волинянинавідпустили додому після курсу хіміотерапії. На наступний курс потрібно 6 тисяч доларів.Про це на Facebook-сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» написала«Ми вже на квартирі, сьогодні нас відпустили, аналізи в нормі, інфекцій нема, Рома почувається добре», - пише мама хлопчика.«Нам виставили рахунок ще на 6 курсів хіміотерапії, це рахунок на основні витрати, якщо щось піде не так, чи потрібно буде додаткове лікування, рахунок буде більшим.Дуже шкода, що я нічим не можу допомогти сину, навіть грошей немаємо, щоб провести йому лікування», - зазначає жінка.Вона переконує, що всі гроші, які є, вони вкладають у лікування Романа.«Єдине, що добре, що суму потрібно не одразу наперед сплатити, а поступово, за кожен курс, тому ми маємо час зібрати кошти.Наступна наша хіміотерапія через місяць, і це приблизно 6000 доларів», - пише Світлана Гальчик.Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871(тато хлопчика).