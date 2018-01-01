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На Волині від замикання горів автомобіль

На Волині від замикання горів автомобіль
У Володимирі-Волинському на вулиці Івана Багряного горів автомобіль ВАЗ.

Інцидент трапився вчора, 19 липня, о 19:47, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Вогнем було знищено проводку у моторному відсіку, акумуляторну батарею, пошкоджено покриття капоту, передні фари.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки двигуна автомобіля.


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Теги: пожежа, авто
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