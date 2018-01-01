На Волині від замикання горів автомобіль
Сьогодні, 13:54
У Володимирі-Волинському на вулиці Івана Багряного горів автомобіль ВАЗ.
Інцидент трапився вчора, 19 липня, о 19:47, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Вогнем було знищено проводку у моторному відсіку, акумуляторну батарею, пошкоджено покриття капоту, передні фари.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки двигуна автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився вчора, 19 липня, о 19:47, - інформує ДСНС України у Волинській області.
Вогнем було знищено проводку у моторному відсіку, акумуляторну батарею, пошкоджено покриття капоту, передні фари.
Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки двигуна автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині від замикання горів автомобіль
Сьогодні, 13:54