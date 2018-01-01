На Волині від замикання горів автомобіль





Інцидент трапився вчора, 19 липня, о 19:47, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Вогнем було знищено проводку у моторному відсіку, акумуляторну батарею, пошкоджено покриття капоту, передні фари.



Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки двигуна автомобіля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Івана Багряного горів автомобіль ВАЗ.Інцидент трапився вчора, 19 липня, о 19:47, - інформує ДСНС України у Волинській області.Вогнем було знищено проводку у моторному відсіку, акумуляторну батарею, пошкоджено покриття капоту, передні фари.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електропроводки двигуна автомобіля.

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