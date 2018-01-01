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Волинянин після автопригоди випив сам та споїв неповнолітню пасажирку

Волинянин після автопригоди випив сам та споїв неповнолітню пасажирку
У Любешівському районі місцевий житель з'їхав у кювет, а після цього пив та споював неповнолітню пасажирку.

Автопригода трапилася 17 липня близько 23 години, - повідомили у Любешівському відділенні поліції.

31-річний житель Любешівського району, керуючи автомобілем Citroen Xsara, в нічний час доби, не вибравши безпечної швидкості та не врахувавши дорожньої обстановки, на автодорозі між с. Гірки та с. Гречища в напрямку смт. Любешів з'їхав у кювет.

Суттєвих травм ні водій, ні 16-річна пасажирка автомобіля не зазнали.

Крім того, після даної ДТП водій транспортного засобу розпивав алкоголь, яким також пригостив неповнолітню пасажирку.

Тому 31-річного громадянина приягнули до відповідальності за вчинення правопорушень передбачених ст. 180 КУпАП (Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння), ст. 124 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ч. 4 ст. 130 КУпАП (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю).

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Теги: алкоголь, дтп, дитина
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