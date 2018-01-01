У машині ковельчанина знайшли бурштин





19 липня любешівські правоохоронці знайшли каміння ззовні схоже на бурштин-сирець, - повідомили в Любешівському відділку поліції.



Знахідка була в автомобілі, яким керував житель Ковельського району.



Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області.



Наразі проводять відповідні процесуальні дії.



Фото ілюстративне.

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