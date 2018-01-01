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У машині ковельчанина знайшли бурштин

У машині ковельчанина знайшли бурштин
В автівці ковельчанина знайшли бурштин-сирець.

19 липня любешівські правоохоронці знайшли каміння ззовні схоже на бурштин-сирець, - повідомили в Любешівському відділку поліції.

Знахідка була в автомобілі, яким керував житель Ковельського району.

Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області.

Наразі проводять відповідні процесуальні дії.

Фото ілюстративне.

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Теги: бурштин, машина, кримінал
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