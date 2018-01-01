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Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні

Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні
Грубе порушення ПДР стало причиною смертельних аварій на Житомирщині та Миколаївщині, які стались 20 липня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, - пише ТСН.

Нагадаємо, поблизу села Глибочиці Житомирської області маршрутка в'їхала у вантажівку. Внаслідок аварії загинуло 10 осіб.

А декількома годинами раніше, поблизу селища Криве Озеро у Миколаївській області сталася подібна аварія - рейсовий автобус зіткнувся з фурою. Через ДТП загинули 5 людей.

«Жахливі ДТП сьогодні забрали життя 15 людей. Більше десяти травмовано.

В обидвох випадках причиною автокатастроф стало грубе порушення правил дорожнього руху», - написав Омелян.

«Сьогодні комісія проведе перше засідання з розслідування цих трагедій», - зазначив посадовець.

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Теги: аварія, Миколаївщина, Житомирщина, ДТП, смерть, Омелян
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