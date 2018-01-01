Міністр назвав причину смертельних ДТП в Україні





Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, - пише



Нагадаємо, поблизу села Глибочиці Житомирської області маршрутка в'їхала у вантажівку. Внаслідок аварії загинуло 10 осіб.



А декількома годинами раніше, поблизу селища Криве Озеро у Миколаївській області сталася подібна аварія - рейсовий автобус зіткнувся з фурою. Через ДТП загинули 5 людей.



«Жахливі ДТП сьогодні забрали життя 15 людей. Більше десяти травмовано.



В обидвох випадках причиною автокатастроф стало грубе порушення правил дорожнього руху», - написав Омелян.



«Сьогодні комісія проведе перше засідання з розслідування цих трагедій», - зазначив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грубе порушення ПДР стало причиною смертельних аварій на Житомирщині та Миколаївщині, які стались 20 липня.Про це повідомив міністр інфраструктури, - пише ТСН Нагадаємо, поблизу села Глибочиці Житомирської області. Внаслідок аварії загинуло 10 осіб.А декількома годинами раніше, поблизу селища Криве Озеро у Миколаївській області сталася подібна аварія -. Через ДТП загинули 5 людей.«Жахливі ДТП сьогодні забрали життя 15 людей. Більше десяти травмовано.В обидвох випадках причиною автокатастроф стало грубе порушення правил дорожнього руху», - написав Омелян.«Сьогодні комісія проведе перше засідання з розслідування цих трагедій», - зазначив посадовець.

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