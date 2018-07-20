У Росії випав сніг. ФОТО
Сьогодні, 14:54
У Російській Федерації на півночі Красноярського краю у місті Норильськ сьогодні, 20 липня, несподівано випав мокрий сніг.
Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах, - пише 24 канал.
За словами жителів Норильська, сніг лежав на землі не довго. Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.
Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
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Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах, - пише 24 канал.
За словами жителів Норильська, сніг лежав на землі не довго. Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.
Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".
https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а тролейбус на відео новий
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