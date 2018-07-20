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У Росії випав сніг. ФОТО

У Росії випав сніг. ФОТО
У Російській Федерації на півночі Красноярського краю у місті Норильськ сьогодні, 20 липня, несподівано випав мокрий сніг.

Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах, - пише 24 канал.

За словами жителів Норильська, сніг лежав на землі не довго. Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.

Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".

У Росії випав сніг. ФОТО
У Росії випав сніг. ФОТО

https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121

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Теги: сніг, Росія
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