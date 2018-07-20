У Росії випав сніг. ФОТО





Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах, - пише



За словами жителів Норильська, сніг лежав на землі не довго. Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.



Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".





https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121

Публикация от Норильск Видео (@norilsk.today) 20 Июл 2018 в 3:05 PDT

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Російській Федерації на півночі Красноярського краю у місті Норильськ сьогодні, 20 липня, несподівано випав мокрий сніг.Відповідні фото і відео публікують очевидці у соціальних мережах, - пише 24 канал За словами жителів Норильська, сніг лежав на землі не довго. Окрім того, зазначається, що зранку в Норильську температура повітря становила близько 3 градусів тепла.Сніг посеред літа викликав іронічну реакцію містян, які зауважили що "в Норильську навіть в липні треба носити з собою шапки" і "це вам не на пляжі розслаблятися".https://24tv.ua/mizhnarodni_novini_tag1121

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